Досрочные парламентские выборы в Сербии: кто победил и почему оппозиция готовится к борьбе за Белград

Проевропейская коалиция в Сербии отрицает результаты досрочных парламентских выборов. Согласно им, победила партия президента Вучича — одного из самых больших друзей Путина в Европе, который до сих пор отказывается принять санкции ЕС против России.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

На последнем перед выборами проевропейском митинге в центре Белграда один из лозунгов — "Сербия просыпается".

Митинг оппозиции в Сербии

Задачей объединенной оппозиции на внеочередных парламентских выборах, которым предшествовало восемь месяцев массовых протестов, было положить конец правлению президентской партии. Однако президент Александар Вучич, чья партия держит власть в стране более десяти лет, сперва вовремя почувствовал народные настроения, и объявил досрочные выборы, а затем начал к ним готовиться. Демонстративно, не услышав требование оппозиции, отказаться от контроля над основными телеканалами Сербии.

Процесс вступления в Евросоюз Сербия начала еще в 2012 году. Но хотя Брюссель и открыл двери - сербы не спешат заходить.

"Сербия - уникальная страна, которая после начала переговоров о вступлении сделала полный разворот и начала быстро и мощно двигаться в совершенно другую от европейских ценностей сторону", - говорит аналитик Владимир Медяк.

Владимир Медяк.

Вучич годами играет на балансе сторон. Не осуждает российскую агрессию и не присоединяется к европейским санкциям, но не ссорится с Евросоюзом и принимает у себя Урсулу фон дер Ляйен, и даже соглашается на формальные шаги по нормализации отношений с Косово - хотя до сих пор отказывается признавать независимым государством эту бывшую часть Югославии. Оппозиционеров это не радует.

Александар Вучич и Урсула фон дер Ляен

"Еще тридцать лет назад, с тех пор как я студентом и боролся с Милошевичем, моей мечтой была Сербия как часть Европы, часть Европейского союза. Теперь надо признать, что мечты иногда превращаются в кошмары", - говорит мэр Белграда, оппозиционер Драган Джилас.

На избирательном участке Вучич демонстративно отстаивал очередь с народом.

"Я жду очень высокой явки. Мы здесь большую толпу собрали, больше чем обычно. Я жду и высокую явку и решающую победу", - заявлял Вучич.

Для того, чтобы ее обеспечить, власть завозит в Белград тех, кто в столице никогда не жил: ведь вместе с парламентскими проходят еще и местные выборы, поэтому здесь решают вопрос, кто в конце концов будет контролировать столицу. Оппозиция утверждает: раздали около сорока тысяч временных удостоверений, которые позволили гастролерам проголосовать. А еще - платили за голоса. Независимый Центр исследований, прозрачности и подотчетности еще накануне заявил: избирателей массово завозили в Белград из Боснии и Герцеговины и других бывших югославских республик.

Оспаривать результаты политической борьбы за Белград оппозиционеры пока собираются в центральной избирательной комиссии. Но двинуться маршем к ней из-под мэрии призывают в шесть вечера всех неравнодушных горожан.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия вербует граждан Сербии для участия в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Болгария призвала Сербию не пытаться "усидеть на двух стульях" в отношениях с РФ и ЕС.

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