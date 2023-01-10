"Достали неразорванную часть гранаты из-под сердца": стали известны подробности уникальной операции

Военные врачи на днях провели уникальную операцию, достав из тела раненого защитника неразорвавшуюся часть гранаты. Необычности операции добавило то, что во время нее за ситуацией наблюдали саперы, готовые вмешаться при необходимости. Сам кусок застрял недалеко от сердца военного.

Детали в комментарии для ТСН.ua рассказала советница по стратегическим коммуникациям командующей Медицинскими силами ВСУ Евгения Сливко.

"Военные врачи извлекли из тела военного детонирующую часть гранаты. Она была в области сердца, чуть ниже него, не разорвалась и оставалась взрывоопасной. Поэтому на операцию позвали саперов, — рассказала нам Евгения Сливко. — Как мы выяснили, именно таких операций в практике наших врачей еще не было. Аналогичная была во времена войны в Афганистане. О нынешнем пациенте могу сказать, что он 1994 года рождения, сейчас направлен на реабилитацию, его состояние стабильное. Я думаю, что этот случай войдет в учебники по медицине. Как я говорила, на операции присутствовали саперы. В дальнейшем они обезвредили опасный боеприпас".

Фото: Анна Маляр

В свою очередь, в министерстве обороны Украины сообщили дополнительные подробности. "Операция проводилась одним из опытнейших хирургов Вооруженных сил Украины — Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент", — пояснила замминистра Анна Маляр.

Врач, известный украинский военный хирург Андрей Верба о своей работе и операции, которую он проводил, в комментарии для ТСН.ua высказался крайне скромно: "Что там уникального. Разрезали, зашли и убрали ".

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