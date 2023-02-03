Достаточно 5 недель: польские инструкторы придумали, как вдвое сократить время обучения украинцев управлению "Леопардами"

На базе в Польше могут обучать сразу 14 экипажей, по четыре человека в каждом.

Тренировки, как управлять зенитно-ракетными комплексами "Петриот", сегодня украинские военные начинают в Германии. Инструкторы же в польском центре подготовки хотят вдвое сократить время, необходимое для того, чтобы украинские экипажи полностью освоили управление танками "Леопард", которые в скором времени союзники поставят нашей стране, говорится в ТСН.

На базе могут обучать сразу 14 экипажей, по четыре человека в каждом. Польский тренировочный центр в поселке Свентошув – один из трех таких в Европе. Именно здесь при необходимости обещают вдвое ускорить обучение украинских военных, сделать это офицеры готовы за счет собственного времени. “Когда мы говорим об учебе кого-то, кто работал с постсоветскими танками, работе с "Леопардами" или "Абрамсами", то достаточно 10 недель тренировок. Если мы сделаем более интенсивную учебу, за счет инструкторов, времени и наших выходных, мы сможем подготовить бригаду, которая работала с постсоветским оборудованием, за 5 недель”, — уверяет командир польского учебного центра Мацей Банашинский.

Для тренировок в центре есть специальные симуляторы, на которых военные могут отрабатывать основные действия. “Наличие тренажера позволяет подготовить участника курса к роли, которую он будет выполнять на реальном оборудовании, которым будет руководить. Симулятор также дает нам более высокий уровень безопасности, прежде чем мы позволим солдату сесть в танк весом 60 тонн”, — убеждает старший инструктор Лукаш Сетни.

Старший инструктор говорит, он бы сравнил вождение танка "Леопард" с управлением старым "Мерседесом" — в противовес новенькому "Фиату". Речь идет о простоте и комфорте, которые и обеспечивают "Леопарды". К тому же они имеют преимущества над российской техникой. "Леопард" — танк третьего поколения. Его мобильность на неровной местности повышена по сравнению с танками российского типа”, – уверяет он.

В настоящее время обучение наших военных продолжается и в Британии. Группа, прибывшая туда, будет овладевать танками "Челленджер-2". Отправить первые такие в наше государство Лондон хочет в конце марта. "То, что изменится в этом конфликте в этом году — это способность украинцев развернуть западное оружие против России", — говорит Министр обороны Британии Бен Уоллес.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, в первой волне поставок от партнеров наши военные получат до 140 танков — речь идет об американских "Абрамсах", британских "Челленджерах" и немецких "Леопардах". Наше государство продолжает работать с партнерами по танковой коалиции, чтобы увеличить их количество.

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