Достаточно маленькой свечи: на Волыни создали уникальный кувшин-обогреватель, идеально подошедший для фронта

В Луцке предприниматель разработал и начал производство керамических обогревателей. Прибор имеет форму кувшина и очень быстро нагревается даже от обычной свечи. Его уже протестовали военные на передовой и очень довольны, говорится в ТСН.

"До 300 градусов прогрет внутренний, второй — 250, и третий -215", — рассказывает о своем трехслойном чудо-кувшине, который только что снял с огня, Василий.

Обогреватель-аккумулятор из глины быстро нагревается и долго сохраняет тепло. Секрет – в его необычной форме. "Тепло, которое попадает внутрь, выходит потом, проходя через первую чашу, затем через вторую, через третью, соответственно, все тепло аккумулируется", — убеждает мужчина.

Идея сделать такой обогреватель возникла несколько недель назад, а название придумала дочь Василия. “Говорит теплинка, супер, давай волынская теплинка. Сделали логотип”, – рассказывает волонтер.

На одну такую теплинку уходит два килограмма глины, говорит мастер Владимир. "Соблюдать нужно высоты, ширины, все должно быть четко", — добавляет о филигранности работы с тепличкой.

Материал привезли из Славянска, ведь эта глина не трескается во время нагревания. Через несколько недель в этой мастерской изготовили уже почти двести теплинок. Полсотни – передали военным и те уже успели протестовать. “Его не видно из тепловизоров, его не видно из летающих дронов. Можно где-нибудь спрятаться и погреться”, — говорит Василий.

Чтобы согреться на передовой, достаточно иметь под рукой хоть маленькую свечу, горелку или сухой спирт. Как бонус – изобретатели наряду с керамическими обогревателями изготовляют еще и своеобразные грелки-тарелочки, тоже из глины, которые можно положить под верхнюю одежду.

Теплинки планируют делать и дальше. Как для военных, да и всем желающим, кому нужно согреть квартиру.

Читайте также:

В Ровно открыли первый в Украине Центр спинальной травмы: пациентов на колясках учат управлять своим телом

Видео их помолвки забанили россияне: в Луцке поженились гранатометчик, на войне потерявший ноги, и его возлюбленная

Мужчину убили, а у нее под легкими пуля: оккупанты расстреляли машину волонтеров, развозивших Сумщиной хлеб