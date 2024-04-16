Доставайте куртки и зонтики: на Украину сунут холода, дожди и заморозки

Апрель впечатляет! Сначала — пыль из Сахары и почти жара, а теперь — циклон из Скандинавии и 2 градуса тепла! В Украине резко меняется погода. Синоптики предупреждают о холоде и даже заморозках.

Какую погоду принесет новый циклон 16-21 апреля и когда ждать настоящего весеннего тепла? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Достаем куртки и зонтики

Первая половина апреля порадовала украинцев хорошей погодой, однако на Украину сунет циклон из Скандинавии. Почти всюду ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Более того, температура будет неоднородной. По словам главной синоптикини Украины Наталки Диденко "как все красивые девушки, этот период весны часто с капризами и прихотями".

16 апреля атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, иногда с грозами. Также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской. На остальной территории Украины дожди маловероятны, говорит синоптики.

“Середина, пик апреля – лучшая девичья пора весны. И как все красивые девушки, этот период весны часто с капризами и капризами. Поэтому текущая неделя – внимание! — будет в значительной степени холодным, ветреным, с дождем и даже немного с мокрым снегом. Но не торопимся и идем по календарю. 16 апреля атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, иногда с грозами. Также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской. На остальной территории Украины дожди маловероятны. Температура воздуха крайне неоднородна. Например, на крайнем мероприятии завтра днем иногда ниже +10 градусов, а в центральных областях, на юге и востоке местами до +26 градусов”.

В Украину идут дожди

В свою очередь, синоптикиня Наталья Птуха также подтвердила, что во многих областях на этой неделе ожидаются осадки:

“На этой неделе у нас будут процессы с разных сторон, воздушные потоки. Сначала у нас сейчас до среды на территории Украины влияют атмосферные фронты с северо-запада. Атмосферный фронт сейчас, который пролегает по территории Украины, вообще связан с циклоном, который находится к северу от нас, то есть сейчас он из Скандинавии, далее следует в восточном направлении. В то же время в среду начнется определенная перестройка и начнет движение к территории Украины циклон с юго-запада, то есть с территории Балкан, с территории Румынии и именно оттуда к нам в четверг будет проходить нашу территорию активный циклон, который приведет к осадкам во многих областях, особенно это западные, северные и центральные».

Прогноз погоды на 16-21 апреля.

Если говорить конкретнее, то 16 апреля ожидается температура воздуха: на западе +9+14, грозы. В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой области еще тепло, +18+21 градус; в центральной части +23+26 градусов, в Винницкой области +21 градус; в восточных областях 22-26 градусов выше нуля; в южной части 23-26 тепла. Ветер — юго-западный, умеренный, подчас порывистый и сильный. В Киеве 16 апреля временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха в течение дня +17+18 градусов, ночью всего 7-9 выше нуля. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Осторожно – заморозки!

В дальнейшем в течение недели будет преобладать свежая, иногда даже холодная погода с периодическими дождями, отмечает Наталья Диденко. Более того, стоит ожидать даже заморозки во второй половине недели:

Заморозки во второй половине недели возможны, если не прикроет небо облаками. Будем внимательно следить за развитием весенней ситуации вместе. И все равно любоваться нашей, хоть с перцем, но такой прекрасной весной. И главное, чтобы все наши золотые люди имели возможность наслаждаться роскошным весенним цветом и благовониями”.

В среду, 17 апреля, температура продолжит снижаться. Ночью на западе, севере, а также в Винницкой области будет +4°...+10°, а днем столбики термометров покажут +9°...+11°, только на Сумщине воздух прогреется до +14°. Также в некоторых центральных областях температура снизится до +17°...+20°, а на остальной территории воздух прогреется до +21°...+26°. Везде, кроме юга и востока, пройдут дожди.

В середине недели, 18 апреля, температурные контрасты в Украине усилятся еще больше. На западе температура днем упадет до +7°...+9°, а на востоке разогреет до летних 24°...28° тепла. По всей стране, кроме юго-востока, пройдут дожди, местами грозы. Перед выходными, 19 апреля, разница температур в Украине станет меньше. На западе и севере столбики термометров покажут +10 ... +13 °. В центральной части Украины, а также в Харьковской области будет +12°...+15°, на юге 15°...18° выше нуля и только на востоке воздух прогреется до +19°...+22°.

При этом дожди и местами грозы охватят практически всю страну. То есть холодный сектор циклона будет над западными и северными областями, а теплым над востоком. Однако 19 апреля этот циклон покинет территорию Украины, а 20 уже прекратятся, отмечает синоптикиня Наталья Птуха:

Однозначно можем сказать, что вторая и третья декады апреля будут более влажные и с низкими значениями температуры по сравнению с первой декадой. Потому что в первую декаду апреля у нас царил антициклон, поле повышенного давления, без осадков с теплой воздушной массой в сочетании дали нам такие результаты — сухую погоду вообще нетипично для апреля, с высоким значением температуры, рекордно высокими. Сейчас возвращаемся к апрельской норме и в принципе на этой неделе нужно теплее одеваться и беречь себя”.

Теплые выходные?

Однако на выходных, 20 и 21 апреля, погода в Украине будет еще более нестабильной. В субботу ожидается преимущественно сухая погода, а по воскресеньям дожди накроют всю страну. К концу недели температура снизится по всей стране. На западе и севере будет +10°...+13°, в центре и Сумской области 12°...18° выше нуля, на юге столбики термометров покажут +14°...+19°, а на востоке будет 21 °...25° тепла.

Пыль из Сахары

Напомним, что недавно волна тепла из западного Средиземноморья, принесшая нетипично высокие температуры воздуха для этого периода, захватила еще и пыль из Сахары. Пока усиления скорости ветра не ожидается, поэтому и бури в этот раз не будет, уверяют синоптики.

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