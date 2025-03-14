Доставайте зонты: на Украину сунут дожди и снега (карта, видео)

Позволит ли погода сделать пикник или прогуляться по парку, и что ждет украинцев 14 марта – в эксклюзиве TSN.UA.

Рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что можно планировать свои выходные. А вот позволит ли погода сделать пикник или прогуляться по парку, и что ждет украинцев 14 марта – в эксклюзиве TSN.UA.

Март в Украине каждый раз удивляет погодой! И хотя сейчас ударило тепло, похолодание понемногу надвигается. По прогнозам синоптиков, погода в Украине в этот день переменчива. Утром большинство областей встретят теплыми солнечными лучами, но днем в воздухе появится влажность, а в западных и северных регионах возможны кратковременные дожди.

Так, 14 марта синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15+22 градуса. Но потихоньку будет выглядывать из-за угла и более низкая температура. В частности, на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины +11+14 градусов.

Дожди какие-то существенные в пятницу в Украине маловероятны. Однако к вечеру 14 марта осадки появятся в западных областях. Сильного ветра завтра днем не будет.

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В Киеве 14 марта будет преобладать сухая погода. Воздух прогреется до +14 градусов.

В западных областях, а это Львов, Ивано-Франковск, Ужгород ожидается +12 ... +15 ° C, пройдут небольшие дожди, которые придадут свежести воздуху. В центральных регионах, в частности, в Виннице и Полтаве будет +13…+17°C. Утром будет солнечно, после обеда возможны кратковременные облачные периоды.

В южных городах, а это Одесса, Херсон, Николаев, ожидается +15…+19°C. Здесь будет царить настоящее весеннее тепло, без существенных осадков. В восточных областях, а это Харьков, Днепр, Запорожье — +14…18°C. Умеренно теплая погода с переменной облачностью. Ветер будет умеренным, 5–10 м/с, преимущественно с юго-запада. Такой легкий бриз лишь придаст ощущение свежести, будто весна мягко напоминает, что пора забыть о зимних холодах.

Ночью температура опустится до +5…+8°C в большинстве регионов. Ожидается ясное небо, а это отличная возможность наблюдать за звездами.

А еще в пятницу, 14 марта, произойдет полное лунное затмение, такое астрономическое явление еще известно под названием "Кровавая Луна". Затмение хорошо будет видно и на территории Украины. Об этом пишет Space. Месячное затмение начнется в 5:57 по киевскому времени и продлится до 12:00. Полное затмение произойдет между 8:26 и 9:31 по киевскому времени. Это явление будет видно во всех уголках Украины, где ясная погода.

В общей сложности затмение по всему миру будет продолжаться более шести часов. Чтобы увидеть лунное затмение, не нужно специальное оборудование. Оно будет видно невооруженным глазом. Однако через бинокль или телескоп можно будет рассмотреть детали. Лунное затмение, в отличие от солнечного, не несет опасности для глаз, поэтому не требуется специальных защитных средств, чтобы смотреть на него. Лучше всего наблюдать за астрономическим явлением как можно дальше от городского освещения.

Затмение будет происходить в несколько фаз. Сначала Луна будет проходить сквозь тень Земли. Соответственно, закрытой будет его часть. После этого спутник станет похож на темно-красный шар. Именно поэтому полное затмение называют "Кровавой Луной". В дальнейшем процесс пойдет в обратном порядке.

"Кровавая Луна" может повлиять на эмоциональное состояние людей. Астрологи рекомендуют при этом явлении прислушиваться к своим ощущениям. Следует заняться медитацией и не принимать важные решения. Однако научных доказательств относительно правдивости такого влияния нет.

И пока ученые предупреждают о затемнении, Наталья Диденко рассказала, когда украинцы снова увидят снег!

Карта осадков по состоянию на воскресенье, 16 марта / Фото: Наталия Диденко / Facebook

Розовое на прогностической карте осадков – снег, мокрый снег. Синее – дождь. Карту которую показала Диденко – прогноз на воскресенье, 16 марта.Поэтому, уважаемые водители, еще подумайте, менять ли шины, если у кого оказались нервы крепкие и терпение, и они не поменяли шины даже при температуре +18 градусов. То есть, к нам идет похолодание.

Так что используйте 14 марта правильно, поскольку пойдут дожди, возможны мокрый снег и похолодание.

Напомним, синоптики сделали прогноз на весну – погода еще поразит украинцев.

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