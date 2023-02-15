Доставит боекомплект военным или взрывчатку — врагам: чудо-велодрон создали кумовья на Прикарпатье

Велодрон "от кумовьев" — так назвали свое изобретение двое волонтеров из поселка Брошневосада в Прикарпатье. Прибор управляется дистанционно, оснащен видеокамерой. Фронтовым бездорожьем может двигаться со скоростью до 20 километров в час и перевозить до 200 килограммов груза. Идея прибора возникла у военных, чтобы меньше тащить на себе грузы, говорится в ТСН.

Удивительная конструкция лихо ездит по поселку и выбирается из сугроба под дистанционным управлением изобретателей. Они называют его велодроном или наземным беспилотником. Их прибор, говорят, может тянуть на себе грузы до 200 кг, что очень нужно военным. "У меня очень много ребят воюют, и вот что они рассказывают — что-то придумать такое, чтобы мы не несли в руках боекомплект, воду, еду", — говорит Роман.

Фронтовым бездорожьем он развивает скорость до 20 км в час, а начиненный взрывчаткой – превращается в дрон-камикадзе. Он рассчитан на болото, на полностью полевую дорогу. Начинить взрывчаткой, вперед, кнопочкой бах и все. Сюда можно начинить 200 кг взрывчатки”, – добавляет Владимир.

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Друзья детства и кумовья во взрослой жизни, когда началась великая война, начали волонтерить вместе. Спасатель Роман хорошо разбирается в автоделе, поэтому ремонтирует транспорт ВСУ. А вот свадебный оператор Владимир взялся за электронику для военных. Начал с того, что самостоятельно смастерил автомобильный прибор ночного видения — в разы дешевле промышленного тепловизора. Отослал на фронт уже более 2 тысяч таких приборов и бойцы удовлетворены.

Когда же военные попросили изобрести велодрон – односельчане из Владимира только подсмеивались, поддержал кум. “Нас было 6 человек, трое говорят — и что, фигня, вздор говорите. Говорю, кум, ты со мной? Кум говорит, что с тобой. И мы двое стали и с нуля, шаг за шагом”, – рассказывают мужчины.

2 месяца – пилотное изобретение готово. Этот, первый экземпляр, из подручных деталей: колеса от горного мотобайка, аккумуляторы из электровелосипедов, а рулевая — прежний привод от гаражных ворот. "Этот штатив в мирное время я его использовал на свадьбах для видеосвета. Сейчас использую его для антенны. У дрона есть своя камера, чтобы мы видели, куда он едет, как он едет", — показывает деталь Владимир.

Велодрон "от кумовьев": волонтеры создали мощный прибор для перевозки грузов

Скоро первый велодрон отправится на фронт на испытания. Изобретатели будут ждать отзывы военных, чтобы усовершенствовать прибор. Пока взялись собирать запчасти уже на следующий экземпляр, которым можно было бы еще и эвакуировать раненых.

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