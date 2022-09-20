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Доставка по почте, "танки" возле заведений: как украинцы реагируют на возобновление работы McDonald's

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Доставка по почте, "танки" возле заведений: как украинцы реагируют на возобновление работы McDonald's

Фото: УНІАН

В Киеве во вторник, 20 сентября, возобновила сеть заведений быстрого питания McDonald's.

Поэтому в столице резко увеличилось количество заказов, а курьеров уже через 20 минут после возобновления работы McDonald's не было.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев на возобновление работы сети заведений быстрого питания.

В сети шутят, что после возобновления работы McDonald's в Киеве именно курьеры начнут зарабатывать больше всего. Также украинцы публикуют шутки, где танк едет по заказу.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© из соцсетей
Фото: из соцсетей
© из соцсетей
Фото: из соцсетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Даже на сервисе купли/продажи OLX можно найти несколько объявлений о доставке пищи из McDonald's.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Украинцы готовы доставлять фастфуд также и по Новой почте. В среднем цена на доставку с левого берега составляет 200 грн. За каждый дополнительный километр от заведения до вашего дома придется доплатить 18 грн.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

Кроме того, киевляне начали шутить над тем, что сеть McDonald's открылась именно на Левом берегу Киева.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© из соцсетей
Фото: из соцсетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Отреагировали на возобновление работы сети быстрого питания также и в государственных компаниях, опубликовав шутливые мемы.

Напомним, в сети "Смачно и точка", которая пытается заменить покинувшие рынок РФ рестораны McDonald's, исчез из ассортимента картофель фри и картофель по-крестьянски.

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