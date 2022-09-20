Доставка по почте, "танки" возле заведений: как украинцы реагируют на возобновление работы McDonald's

В Киеве во вторник, 20 сентября, возобновила сеть заведений быстрого питания McDonald's.
Поэтому в столице резко увеличилось количество заказов, а курьеров уже через 20 минут после возобновления работы McDonald's не было.
ТСН.ua собрал реакцию украинцев на возобновление работы сети заведений быстрого питания.
В сети шутят, что после возобновления работы McDonald's в Киеве именно курьеры начнут зарабатывать больше всего. Также украинцы публикуют шутки, где танк едет по заказу.
Даже на сервисе купли/продажи OLX можно найти несколько объявлений о доставке пищи из McDonald's.
Украинцы готовы доставлять фастфуд также и по Новой почте. В среднем цена на доставку с левого берега составляет 200 грн. За каждый дополнительный километр от заведения до вашего дома придется доплатить 18 грн.
Кроме того, киевляне начали шутить над тем, что сеть McDonald's открылась именно на Левом берегу Киева.
Отреагировали на возобновление работы сети быстрого питания также и в государственных компаниях, опубликовав шутливые мемы.
Напомним, в сети "Смачно и точка", которая пытается заменить покинувшие рынок РФ рестораны McDonald's, исчез из ассортимента картофель фри и картофель по-крестьянски.
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