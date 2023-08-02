"Достойна того, чтобы о ней знали": как собака Жужа спасла бойцов ВСУ на позиции в Бахмуте (фото)

Бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на позиции в Бахмуте от голода спасла собака Жужа. Из-за шквального вражеского огня подойти к защитникам не было возможности. Тогда, на четвертый день без еды, Жужа начала раскапывать и приносить бойцам консервы и сухпайки.

Трогательную историю сайту ТСН.ua рассказал военнослужащий из Ковеля, Роман "Ласточка" Клищук. Сейчас защитник находится в госпитале. После выздоровления он хочет забрать Жужу на Волынь, к себе домой.

Военные не могли покинуть позицию

Роман объясняет, что военные должны были держать позицию в Донецкой области трое суток и взяли соответствующий запас пищи.

“Она (собака – ред.) уже была на позиции, когда мы пришли. Я так понимаю, что где-то ее дом был там, где мы держали позицию в Бахмуте. У нас еда закончилась. Должны были стоять трое суток, но шквальный огонь был. К нам подойти не могли, чтобы поменять, да и мы выйти не могли. Стояли еще плюс шесть суток, то есть всего девять суток стояли. И ни провизии, ничего не было, сидели без еды”, – рассказывает военнослужащий.

Фото: Роман Клищук

Поняла – пора нести еду ей

Тогда собака откуда-то начала приносить защитникам еду, говорит Роман. Он шутит, что Жужа поняла – если ее перестали кормить, пора нести продукты ей.

“Или были свои нычки, или, может, какие-то старые позиции были. Суть в том, что она свои сбережения приносила — пайки, консервы такие маленькие, кильки. Я думаю, что она поняла, что у нас уже ничего нет и потому начала носить. Поняла собака, что если мы ее не кормим, то пора ей нести нам. Я не знаю, может, она не то чтобы не могла открыть… может, понимала… полюбила нас [смеется], не знаю”, – говорит защитник.

Колбасой делиться не захотела

Собака приносила сухпайки, военные открывали их и отдавали Жуже ее "долю", рассказывает Роман. Впрочем, найденной колбасой с мужчинами делиться не захотела, смеется защитник.

“У нас был такой сарайчик небольшой, и он прикрыт деревьями. Мы за те деревья не выходили, потому что часто дроны летали, чтобы нас не спалили. И она (собака – ред.) под деревьями стала и ту же колбасу начала раздирать. Колбасой так и не поделилась”, – говорит ТСН.ua Роман.

Фото: Роман Клищук

"Жужа достойна того, чтобы о ней знали"

Он и назвал собаку на позиции Жужей. Военный рассказывает, что это первая кличка, которая пришла ему в голову. Роман планирует забрать боевую подругу к себе домой.

“Забираю ее, поедет со мной на Волынь, в Ковель. Я сейчас в госпитале, парни другие за ней смотрят, но я буду забирать. Так в планах, а там будет видно”, – говорит Роман.

Мужчина в соцсетях выкладывает видео с передовой. Героиня одного из них – Жужа. Военный пишет, что она достойна того, чтобы о ней знали.

"Это Жужа. На одной из позиций у нас кончилась еда. Подход к нам был тяжелым, и уже четыре дня были без еды. Тогда Жужа принялась носить нам сухпайки. Было видно, что они выкопаны из-под земли, обломков. Это, конечно, не пес Патрон, но она достойна того, чтобы о ней знали. Сейчас она живет с нами", – подписал боец видео из передовой в Сети.

Фото: Роман Клищук

Напомним, в Киевской области владелицу убежища подозревают в жестоком обращении с собаками. Жители города пожаловались на женщину в полицию, правоохранители открыли уголовное производство.

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