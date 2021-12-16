"Достойно преодолеваем сложности": Витренко подвел итоги 2021-го и рассказал о сложности энергокризиса

По его словам, происходящий в мире энергетический кризис и необходимость защищать украинцев от последствий этого кризиса добавляли сложностей в этом году.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, каким был для него и его компании 2021 год.

Итоги он подвел 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Сложный год, много неожиданного. Многого в этом году не хватало, начиная даже с общения из-за ковидных ограничений", — отметил Витренко.

По его словам, происходящий в мире энергетический кризис и необходимость защищать украинцев от последствий этого кризиса добавляли сложностей в этом году.

"Мы достойно преодолеваем эти сложности как страна, как украинцы. Но с этим связан для меня этот год", — подытожил глава "Нафтогаза".

Ранее Юрий Витренко предупредил о "трюках" "Газпрома" из-за приостановки сертификации "Северного потока-2".

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