"Доступна ипотека под 7%": уже 1000 украинцев оформили кредит на жилье

В ближайшие годы цифру выданных кредитов правительство хочет увеличить в несколько раз.
1000 украинцев оформили кредит на жилье в рамках президентской программы "Ипотека под 7 процентов".
Об этом идет речь 3 ноября в сюжете ТСН.19:30.
Юбилейный договор был подписан в столице. В правительстве отмечают, что программа хорошо себя зарекомендовала: все выданные кредиты вовремя обслуживаются, а рынок ипотеки начал расти. Поэтому в ближайшие годы цифру выданных кредитов хотят увеличить в несколько раз. Для этого государство разрабатывает новую программу финансового лизинга для работающих на нее. Медики, учителя, военные или госслужащие смогут приобрести жилье под 5% годовых.
Кроме того, изменения будут касаться и действующей программы. Правительство упростило требования к возрасту жилья. По словам чиновников, это поможет активизировать кредитование, прежде всего, в регионах, где таких кредитов сейчас выдают меньше.
"В меньших городах есть недостаточное количество первичного жилья. Именно поэтому был расширен возраст вторичного рынка. Потому что желания есть и клиенты есть", — рассказывает замминистра финансов Юрий Драганчук.
Напомним, что правительство выделило 20 млрд грн на льготную ипотеку.
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