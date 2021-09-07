"Доступная ипотека под 7%": сколько выдали кредитов украинцам и какое жильесамое популярное

"Доступная ипотека под 7%": сколько выдали кредитов украинцам и какое жильесамое популярное

Программа "Доступная ипотека под 7%" стартовала 1 марта.

Банки выдали за полгода 785 льготных ипотечных кредитов. С начала запуска программы "Доступная ипотека под 7%" — общая сумма составляет более 995 млн гривен.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" 7 сентября.

Спросом программы "Доступная ипотека под 7%", которая стартовала 1 марта, больше всего пользуется вторичная продажа — почти 78%. Первичная — более 22%.

Всего в программе привлечено 23 региона. Наиболее активными являются — Киев, Киевская, Харьковская, Львовская, Ровенская области.

Напомним, программа "Доступная ипотека 7%" начала действовать в Украине с 1 марта 2021 года. Гражданин, который будет участвовать в программе, будет платить 7% по кредиту, а так как процентная ставка украинских банков выше, то разницу будет платить государство. Сейчас ипотеку под 7% в Украине выдают уже 14 банков. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном веб-сайте Фонда развития предпринимательства.

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