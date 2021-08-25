Довела до слез: что известно о девочке, которая во время перформанса на параде тронула президента

Главная героиня — это 10-летняя Есения Селезнева.
Накануне, 24 августа, во время празднования Дня Независимости состоялся театрализованный перформанс "ДНК", который никого не оставил равнодушным. Заплакал даже президент Владимир Зеленский.
Кто стал героиней перформанса и растрогал президента — рассказали в Сніданку з 1+1.
Главная героиня — это 10-летняя Есения Селезнева. Маленькая девочка, которая олицетворяла образ Украины, напомнила всем, что пережила наша Родина от основания Киева и до сих пор. Во время действа ребенок спускался по улице Институтской на Майдан Независимости, а затем по Крещатику бежал на встречу военным. Девочку, впоследствии занял боец. Соцсети сейчас просто разрываются от теплых комментариев и репостов.
Кроме перформанса, Есения еще сольно исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". Кроме того, вместе с балетом выступила на главном концерте к 30-летию Независимости на стадионе "Олимпийский".
К слову, юная Есения очень творческая. Она участвовала в проектах "Голос страны. Дети", озвучила уже ряд детских мультфильмов, среди которых "Бейби Босс-2", "Маша и Медведь" и "Лука". Кроме пения, девушка активно занимается танцами и играет в театре.