Джаз-фестиваль во Львове: как заместитель главы НБУ Рожкова отдыхала с бокалом вина и засветила свое тату на спине

Джаз-фестиваль во Львове: как заместитель главы НБУ Рожкова отдыхала с бокалом вина и засветила свое тату на спине

На следующий день после гулянки Екатерина Рожкова заметно хромала.

Джаз — новая модная тенденция в украинской политике. На фестиваль во Львове съехались многие известные личности: политики, чиновники и бизнесмены. Они говорят, что приехали послушать не только джаз, но и решить деловые вопросы. Все остались довольными. Но некоторые отличился, так сказать, со знаком минус.

Об этом 29 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Среди гостей — бывшие генеральный прокурор Юрий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий. Действующие — председатель Фонда госимущества Дмитрий Синниченко и заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Боксер Владимир Кличко и первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Всего на джаз-фесте было немало коллег Рожковой. Проводили время вместе, выпивали, фотографировались, фотографии себя и бокалов размещали в соцсети с подписью "команда мечты".

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В этот день на фото и на видео можно заметить, что Рожкова меняла платья. Днем — в стиле кежуал, дизайнеры такие называют рыболовные платье. Вечером — более романтическое, ажурное платье с глубоким вырезом на спине, которое открыло миру ее татуировки. В переводе с латыни, тату означает "никто не тронет меня безнаказанно" — это девиз рыцарей Ордена чертополоха в Шотландии. Там его еще чеканили на монетах в 17 веке, во времена короля Якова VI. Позже на однофунтових монетах Англии.

Между концертами гости фестиваля могли проводить время в Vip-lounge. Сюда вход был только по специальным пропускам. Там и наливали, и кормили. Рожкова оттуда выходит из бокалом белого. И так отправляется слушать кубинского пианиста Гарольда Лопеза. Затем вместе с другими даже идет танцевать. А потом снова - в Vip-lounge.

Оттуда представители Нацбанка вышли за десять минут до полуночи. И можно догадаться — в приподнятом состоянии. Далее - афтепати для "випов" в ресторане. Впоследствии мы узнали — афтепати совпало с празднованием дня рождения бывшего нардепа Мустафы Найема. Там был и народный депутат от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов.



Полтретьего ночи. Гости в ресторан заходят-выходят, но поток вип-приглашенных не останавливается. И вот снова замечаем Екатерину Рожкову. До отеля досталась на машине с киевскими номерами. Дойти помогли прохожие



На следующий день она заметно хромала. В эксклюзивном интервью ТСН первая заместитель главы Нацбанка говорит о своей любви к джазу. О ночных приключениях не вспоминает.



"Вы ходите на вечеринки? Вчера было поздно, и я пошла спать", — говорит Рожкова.



В следующем году организаторы обещают еще более масштабный фестиваль. Поэтому советуют политикам привыкать к джазу. И покупать билеты заранее.

Напомним, во Львов вернулся известный фестиваль джазовой музыки — "Леополис Джаз Фест".

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