"Дождались, бл*, ах**ть!": в Крыму – паника, оккупанты визжат, Севастополь накрыл блэкаут (видео)

Крым и Краснодарский край всю ночь не спали, там просто какое-то нашествие из беспилотников, даже не десятки, а более сотни дронов насчитали оккупанты. Есть попадания, в минубивства РФ придумывают новые легенды для людей, а одна очень важная база для россиян вообще теперь не работает. Все детали атаки – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Атака на Крым!

В ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму и не только гремели взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников и работе ПВО. Но обо всем по очереди.

Все о последствиях

Видите ли, уже учатся, как различать происходящее, а главное, что стоят возле окон. Гауляйтер Развожаев заявил, что якобы были уничтожены десятки БПЛА и более пяти морских дронов. Также оккупант традиционно заверил, что пострадавших нет. Хотя признал, что есть частичное отключение света. Все, мол, из-за отключения части оборудования подстанции "Севастополь", но все ок, там всего на всего упали обломки "сбитых БПЛА". Все школы и садики на этот день закрыты, света нет по городу нигде, но даже крымчане уже сомневаются, что им говорят правду, потому что сами они собственными глазами увидели бой с дронами, кроме того, российские телеграмм-каналы кричат, что речь даже не о десятках беспилотников, а о сотнях. В то время как власти говорят, о десятках беспилотников.

Громко не только в Крыму!

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Кстати, говорят, Крым сутки будет сидеть без света, карма в действии, что сказать. И это лишь малая часть того, что приходится переживать украинцам, россияне вообще погрузятся во тьму совсем скоро. Ну и еще можно давать им много наставлений, но расскажем вам еще немного приятных новостей. Атака в ночь на 17 мая была не только в Крыму, налетели дроны и на Краснодарский край, а именно на главный порт Черноморского флота РФ в Новороссийске. Сначала беспилотники пытались сбить, но что-то пошло не так и российская ПВО промахнулась.

Десятки взрывов!

Также под атакой оказались мазутный терминал и объект "Транснефти". Сообщается о том, что город обесточен, а местные насчитали до 40 взрывов. Также не работает общественный транспорт в Новороссийске. Дождались.

Минус НПЗ

Не обошли дроны и Туапсе, а именно Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Он до сих пор горит после атаки БПЛА. Только посмотрите, как это было и как это комментировали россияне.

Атака на Белгородскую область

Также ночью неизвестные БПЛА атаковали АЗС в селе Бессоновка Белгородской области. Но в Минобороны РФ традиционно заявили, что "все избили" и перечислили свои "добычи".

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации. территорией Краснодарского края, шесть БпЛА над территорией Белгородской области и один БпЛА над территорией Курской области.

А что с "Бельбеком"?

Ну, и не можем вам не напомнить, как ракеты дважды подряд ночью 15 и 16 мая атаковали крымский аэродром "Бельбек". Россияне всячески пытались выдать желаемое за действительное, и уверяли россиян, что аэродром дышит. Но вот спутниковые снимки говорят о совсем обратном, на них четко можно разглядеть сгоревшие два МиГ-31, Су-27; МиГ-29; С-400 и РЛС, а соответственно, открывается путь для атаки беспилотников в последующие ночи + на снимках видно сгоревшее сооружение, скорее всего – это состав.

Напомним, что на аэродроме Бельбек в Крыму дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, у которого есть 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три Су-27УБ и пять Су-30М2, а также Севастопольский авиационно- спасательный центр МЧС России А в издании Defence Express говорят, что после этих ракетных ударов авиабаза Бельбек в Крыму, вероятно, была полностью уничтожена и выведена из строя на долгий срок.

Все, что можно сказать: пусть пылает, а фанатам Путина совет: стойте и дальше у окон. Побольше снимайте, выкладывайте в сеть и делайте это по всей своей дружеской семье.

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Напомним, в ночь на 17 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы. В частности, в Севастополе заявили об атаке беспилотников, после которой частично исчез свет. По словам оккупантов, была отключена часть оборудования подстанции "Севастополь", на которую упали якобы обломки сбитых БПЛА.