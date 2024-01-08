Дождались морозов: что было целью при массированном обстреле Украины и для кого Путин бережет "Кинжалы"

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по нескольким регионам Украины. Путин решил нанести коварный удар, именно когда нашу страну накрыли сильные морозы и в этот раз атаковал не столицу.

Под ракетами врага оказались Запорожская. Харьковская, Днепропетровская и Хмельницкая области. Российские варвары атаковали эти регионы, применяя крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные дроны.

Зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника. Силами ПВО сбито 8 дронов и 18 крылатых ракет. Не обошлось без пострадавших и погибших, снова пострадали гражданские объекты – жилые дома и инфраструктурные объекты.

Ликвидация последствий ракетного удара в Днепропетровской области/фото ГСЧС

На третий удар не хватило сил?

Что хотел показать этим враг, почему в этот раз его целью стали именно эти регионы и будут ли новые атаки, сайт ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта Игоря Романенко.

По словам генерал-лейтенанта в отставке, массированный удар врага отличается от предыдущих более мощных ударов 2 января и 29 декабря, тем, что по количеству средств поражения он был меньше.

"Но по-прежнему он начался атакой баражирующих боеприпасов типа "Shahed" на юге. Все они были сбиты силами нашей ПВО. Атака продолжалась баллистическими и крылатыми ракетами. Но особенность этой атаки в том, что она не была такой мощной, как две предыдущие. По-моему, это свидетельствует о том, что у врага уже не хватило сил на третий такой мощный удар", — отмечает Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.).

Россияне снова уничтожают гражданские здания/фото ГСЧС

По чему пытался ударить враг

Эксперт добавляет, что враг пытался нанести свой удар именно из-за существенного понижения температуры в Украине, когда на улице минус 10-12 градусов мороза. Ужасно себе даже представить, что будет с домом, который в такой мороз останется без окон, а без подачи тепла, в случае разрушения ТЭЦ, последствия будут еще страшнее.

"Целью противника были наши энергетические объекты, но и не только они. Враг, подчеркиваю, не забывает и о военных объектах. На этот раз они целили по аэродромам и по предприятиям отечественного ВПК в названных регионах, где, по мнению россиян, производится вооружение. Враг хорошо знает, что идет тенденция к уменьшению поставок оружия от союзников, и Украине нужно увеличивать объемы собственного производства. Поэтому делают все возможное, чтобы сорвать нам эти планы по производству вооружения", — объясняет Игорь Романенко.

Чего ждут американцы?

Эксперт добавляет, что в ракетах россиян, которые были выпущены по Украине во время массированных атак, специалисты обнаружили детали корейского производства, что должно было обеспокоить наших западных партнеров.

"Специалисты сейчас еще выясняют все подробности. Ждут подтверждения информации о деталях корейского производства в баллистических ракетах от "ТочкиУ". Пока официально это не подтверждено, но такое вполне вероятно. То есть американцы и немцы дождутся, что в российских ракетах будут еще и иранские комплектующие! Только тогда они, возможно, решатся оказать нам помощь в виде самолетов и ракет дальнего действия. Между тем, враг дождался сильных морозов, наносит удары по гражданским объектам и инфраструктуре наших городов. Россияне активно используют это, а наши союзники во главе с американцами, к сожалению, не замечают", — отмечает Игорь Романенко.

Ракетный удар по Украине 2 января 2024 года / Фото: ТСН.ua

Будут новые удары от Путина

Эксперт убеждает, что ракетные обстрелы будут продолжаться.

"Россия будет наносить ракетные удары и дальше. Возможно, это будет не так чаще, как сейчас и не такие мощные обстрелы, но атаки будут. Если у россиян возникнет потребность, то они могут собрать нужные силы и средства для сверхмощных атак. Но это зависит от задачи, которую они получат от Путина и военно-политического руководства РФ. Они уже мстили за Белгород, а 2 января пытались осквернить украинцам новогодние праздники, нанеся массированный удар по Киеву", — отмечает Игорь Романенко.

Зачем обстреливают Киев?

Интересно, что в этот раз враг не атаковал Киев. Эксперт отметил некоторые изменения в тактике россиян.

"Во время прошлых атак на Киев россияне применяли большое количество "Кинжалов". Их успешно сбила наша ПВО. Пройти батареи комплексов Patriot или SAMP/T им сложно, потому что это действительно сильная противовоздушная оборона. Интересно, что свои "Кинжалы" они используют там, где стремятся пробить нашу ПВО, а сделать это в Киеве им очень хочется. Думаю, что эти ракеты они берегут для столицы. А для нападения на другие города используют другой тип ракет, где полагают, что ПВО слабее", — объясняет эксперт.

Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года

Поддержите свою ПВО

Игорь Романенко не рекомендует украинцам упрощать обстрелы и не советует надеяться, что пройдут морозы и прекратятся обстрелы. Так оно не работает.

"Людям нужно объединяться и максимально помогать Силам обороны Украины, а еще добросовестно выполнять простые правила – находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Кстати, территориальные общины могут более активно помогать мобильным группам ПВО, это очень сейчас важно. Они защищают нас от дронов и ракет, работают по мало высотным целям. И всегда нуждаются в прожекторах, тепловизорах, электронных указках, рациях. Поэтому их нужно еще больше поддерживать финансово на эти нужды, а всем остальным, например, огневыми средствами для уничтожения целей обеспечит государство", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о массированном обстреле Киева "Кинжалами": чего хочет Путин и будут ли новые ракетные удары.

Читайте также:

Атака России по Украине 29 декабря: зачем Путин тратит ракеты на Киев и при чем здесь месть за Рождество

Если война будет продолжаться 10 лет: что будет с ресурсами, экономикой и населением Украины

Будут новые атаки Путина на Киев: эксперт рассказал, когда ждать ударов и что может стать целью