"Дождевые сады" и ремонт: почему в Украине подтапливает города и как похожие проблемы решили в Польше

В Украине после мощных ливней улицы становятся реками, вода подтапливает автомобили и дома. Похожая ситуация нередко случается и за границей. Среди причин специалисты называют устаревшие канализации, развитие инфраструктуры и изменения климата.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

После ливней украинские города подтапливают

После ливня Одессу нередко затапливает. Там грязные потоки хлынут в сторону моря, смывая на пути мусорные баки. Сливная канализация вместо поглощать - наоборот взрывается фонтанами грязной воды.

Во Львове ситуация похожа, особенно часто подтапливает улицу Торфяную. Не выдерживает старый коллектор. Обустроить дублирующий, говорят, дорого - 250 миллионов гривен. В Луцке и Ривном тоже после ливня - потоп.

Подтопление в Украине

Как это решили в Польше

Сопот - курортный городок на берегу Балтийского моря. Здесь улицы тоже страдали от подтоплений после ливней. Причины похожи, изменение климата и в частности устаревшая канализация, которой более полувека.

"Она была спроектирована при старых требованиях. А сейчас увеличилось количество и интенсивность осадков. За 15 минут может выпасть большое количество воды. Также город застраивался, широкие тротуары из-за чего почва не может поглощать воду", - говорит руководитель отдела дождевой канализации и мелиорации Сопота Дагмара Каня-Плохацкая

Чтобы не топило здесь не перестраивали всю систему города. А только 1400 метров проблемной.

Модернизация длилась более полугода. Стоило все 16 миллионов злотых. Это около 144 миллионов гривен. Но это не только подземные работы. За эти деньги клали плитку, обустроили парковки, делали освещение. А еще систему полива растений этой же дождевой водой.

"Мы собираем воду в резервуары, где есть насосы и ими мы подаем воду к растениям. Мы экономим на дорогой водопроводной воде и также дождевая не идет в море", - говорит главный специалист по эксплуатации сети Сопота Славомир Коцот.

Однако для этого у города денег не хватало. Поэтому искали проекты польского правительства для софинансирования. Это позволило привлечь более 80% необходимой суммы. В Украине в условиях войны, говорят, можно попробовать искать международных партнеров. И отмечают, чтобы начать модернизацию ливневой системы, стоит думать об этом уже. Ведь разработка проектов и поиск финансирования для каждого из городов может затянуться на месяцы, если не на годы.



"Необходимо сделать комплексный анализ, исследования. Это могут быть резервуары вроде пруда, могут быть подземные резервуары", - объясняет главный специалист по эксплуатации сети Сопота Славомир Коцот.

Славомир Коцот.

"Дождевые сады" в Польше

Но чтобы меньше нагружать городские канализации реализуют в Польше и значительно дешевле - точечные решения. В Гданьске возле двух возведенных модульных домиков создали еще и искусственный пруд с камнями и камышом. Он здесь не для красоты. Благодаря ему здесь управляют дождевыми водами



Это так называемые дождевые сады - элемент инфраструктуры города, объясняет украинская урбанистка Александра Нарыжная. Сюда стекает вода с крыш и придомовой территории. Здесь она постепенно поглощается в почву и еще и питает растения вокруг.

Такой способ можно использовать при строительстве, говорит, как новых домов, так и возле уже возведенных. И добавляет, хотя в Украине война и похожие пути и решения можно начинать искать уже сегодня, чтобы после победы города могли жить комфортнее и без таких потопов.

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Напомним, летом 2023 года из-за сильных дождей Тернопольщину и Львовщину затопило.

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