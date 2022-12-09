Дожди и аномально теплая погода: синоптик дал прогноз, какой будет зима в Украине

Синоптик прогнозирует, что декабрь будет теплым, а морозы в Украину вернутся в январе-феврале.

К концу второй декады декабря по всей Украине ожидаются дожди и аномально теплая погода. С 11 по 15 декабря в южных и центральных областях температура вырастет до +4 +10 в ночное время и до +11 +15 днем.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

В Крыму температура воздуха поднимется даже до +18, прогнозирует синоптик. В остальных областях — до +1 +3 ночью и до +3 +6 днем.

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"С 16 по 19 число в Украине небольшое похолодание и ослабление осадков. С 20 декабря и до Нового года погода переменная с плюсами днем и минусами ночью и периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега", — отметил Щедрин.

Что касается сильных морозов, то они, конечно, будут, говорит синоптик, но только во второй половине января и начале февраля. По его словам, это будут коротко-длительные периоды похолоданий до -15 -20. Щедрин добавил, что весна должна быть ранней.

Напомним, синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что на рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году. По его словам, зимняя погода недолго будет радовать украинцев снегом. В этом году зима не должна быть слишком холодной.

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