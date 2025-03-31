Дожди и температурные парадоксы: синоптики шокировали прогнозом погоды на апрель

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на апрель / © ТСН

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Весна в этом году ранняя, не сравнить с прошлогодней, когда весь март держалась холодная дождливая погода, а апрель был не очень теплым, с ночными заморозками. Сейчас первый месяц весны порадовал теплом, хотя под конец марта немного похолодало и задождило. Чего ждать от апреля? Народные приметы говорят, что настоящее тепло приходит после Пасхи, в этом году она выпадает на 20 апреля.

Какой прогнозируется погода во втором весеннем месяце, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteo.ua и meteofor.

Укргидрометцентр: Будет теплее обычного

Укргидрометцентр сообщил, что апрель ожидается теплым, средняя месячная температура прогнозируется 10-13 градусов тепла, в горных районах +6-9 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это больше, чем в марте, на 3-6 градусов.

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Как рассказала нам начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, за последнее время почти все месяцы года превышают по температуре климатическую норму.

«По синоптическим расчетам, в первой декаде апреля в Украине будут господствовать динамические атмосферные процессы, будут поступать атмосферные фронты, возможны осадки, выход циклонов с юго-запада, — говорит Наталья Птуха. — Это означает, что первая декада апреля не будет такой спокойной, как в марте. Можем рассчитывать на снижение температуры на несколько градусов по сравнению с нынешними. В целом погода прогнозируется переменчивой, но без значительных температурных аномалий. Заморозки в апреле почти всегда бывают, но на данный момент нельзя предсказать, когда ночная температура опустится ниже нуля градусов».

Синоптики рассказали о погоде в апреле / © Unsplash

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в апреле составляет 22 градуса мороза, такие холода фиксировались в Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Во Львовской области и на крайнем юге страны местами до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры — 33 градуса тепла, в горных районах — 22 градуса тепла. Для сравнения: в марте самый большой мороз был минус 37 градусов, а самая высокая плюсовая температура — 29 градусов тепла.

Месячное количество осадков в апреле ожидается 30-52 мм, в Карпатах местами до 89 мм, это в пределах нормы. В марте осадков было от 22 до 42 мм, что меньше нормы. То есть апрель должен быть более дождливым, чем март. Также в апреле могут прогреметь первые в этом году грозы.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Погодные сайты: Прохладно, дождей мало

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что апрель в Украине не станет «месяцем контрастов». Значительных колебаний температуры не прогнозируется, будет теплеть постепенно, ночных заморозков не ожидается. Но будет и температурный парадокс: в северных областях будет теплее, чем в южных. Дожди везде, кроме западного региона, будут выпадать не часто, однако окажутся обильными.

Запад

На Закарпатье теплая погода установится с первых дней апреля и не будет меняться весь месяц. Днем будет +13-15 градусов, ночью +4-8, в последние дни апреля потеплеет еще на 1-2 градуса. В третьей декаде ежедневно будет идти дождь. В других западных областях — это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая — воздух прогреется до +15 градусов только под конец месяца, в основном дневная температура будет держаться на уровне +10-12 градусов, ночная +1-5 градусов.

А вот дождливых дней наберется немало: от 12-ти на Львовщине до 15-ти на Буковине и Хмельнитчине. Основная волна сильных осадков придется на вторую половину месяца. Однако на Пасху, 20 апреля, зонтики не понадобятся: везде будет малооблачно и тепло.

Север

В северных областях — это Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская — первые полмесяца прогнозируются прохладными и почти без дождей. Днем от +8 до +13, ночью +2-5 градусов, при прояснениях местами может быть и 0 градусов. Во второй половине апреля дневная температура повысится до +15-17 градусов, ночная до +6-9. Но небо будет пасмурным, с 15 по 17-е апреля возможны сильные ливни, лишь на Сумщине дожди будут незначительными. На Пасху для сумчан не лишними станут зонтики, в других областях погода в этот день ожидается теплой, переменная облачность, без осадков.

Центр

В центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская — теплее всего будет в двух последних. Уже с 6-7 апреля здесь будет дневная температура +13-15 градусов, а в дальнейшем даже до +18, ночью не ниже +3, небо малооблачное, дожди маловероятны. А вот жители Винницкой, Черкасской и Полтавской областей будут вынуждены одеваться теплее почти до конца второй декады.

Сильные дожди придут в центр Украины 18-19 мая, на Черкасщине и Полтавщине прогнозируются ливни, они на какое-то время превратят известные черкасские и полтавские черноземы в непролазную грязь. Вместе с дождями сюда придет и долгожданная теплая и солнечная погода, днем будет +17-18 градусов, ночью около +10. В самом конце месяца возможны кратковременные дожди, только в Винницкой области — сухо. На Пасху должно быть тепло, +15-16 градусов, и малооблачно. Но полтавчанам и днепрянам лучше иметь в запасе зонтики, потому что у них есть вероятность попасть в этот день под кратковременный дождь.

Восток

В трех восточных областях — это Харьковская, Донецкая и Луганская — апрель ожидается преимущественно сухим и не очень теплым. Ждать, что днем будет +15 градусов, придется почти две трети месяца. До того дневная температура не превысит +10-12 градусов, ночная +3-6. Но в дальнейшем начнет стремительно теплеть, днем до +18 и более, ночью до +8-9 градусов.

Больше всего дождливых дней прогнозируется на Харьковщине, их может быть более 10: в начале первой декады, в конце второй и в конце третьей. В Донецкой и Луганской областях «мокрых» дней ожидается не более семи. Но дожди везде будут незначительными, ливней не предвидится. На Пасху в регионе также будет идти дождь.

Юг

На юге страны - это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым - в апреле будет даже прохладнее, чем в северных и центральных областях. Самой холодной прогнозируется погода в Одесской области, что, очевидно, связано с дыханием Черного моря, вода в котором еще не прогреется после зимы. Почти весь месяц температура днем будет держаться от 10 до 13 градусов тепла, ночью +6-8. Только ближе к маю температура повысится на 2-3 градуса. Такая же погода будет и в Крыму. В Херсонской, Николаевской и Запорожской областях схожий с одесским температурный фон прогнозируется лишь в первой половине апреля, в дальнейшем воздух прогреется до +17-18 градусов днем и до +9-11 ночью.

С дождями в регионе ситуация затруднительная. В Одесской области их выпадет меньше всего, по-настоящему будет лить всего два дня: 18 и 19 апреля. Наибольшее количество влаги получит Запорожская область - умеренные дожди здесь прогнозируются в начале первой десятидневки и в конце второй и третьей. В Херсонской, Николаевской областях и в Крымской автономии будет всего от пяти до семи дней, в которые с неба что-то будет капать или прольется. На Пасху везде солнечно и сухо.

Как видно, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов заметно отличаются: специалисты по вопросам погоды считают, что погода будет переменчивой, теплее чем в прошлом году, а интернет-синоптики видят плавное повышение температуры в течение месяца и задержку с потеплением на юге Украины.