Дожди с грозами и стремительное похолодание: на Украину надвигается циклон

Дожди с грозами и стремительное похолодание: на Украину надвигается циклон

Действие циклона можно будет почувствовать в середине недели, говорят синоптики. Зато холодать начнет уже сегодня.

На Украину надвигается циклон, который принесет дожди с грозами, порывистый ветер, а еще — резкое похолодание.

Об этом говорится 13 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Его действие можно будет почувствовать в середине недели, говорят синоптики. Зато холодать начнет уже сегодня. Дожди и грозы будут на Западе и в Киеве. Такая погода связана с атмосферным фронтом, который уже навис над Украиной. Ему на смену должен прийти циклон. С четверга ливни и шквалы прогнозируют на всей территории. Свирепствовать непогода будет недолго, но после себя оставит холода, предупреждают метеорологи. Вернется ли в Украину тепло, прогнозировать пока не берутся.

"То, что будет в конце недели — там дожди уже более долговременные, более интенсивный характер и уже после прохождения циклона будет ощутимое похолодание. На начало следующей недели может быть в дневные часы не более 14 градусов", — говорит синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине: на регионы надвигаются дожди с грозами, порывистым ветром и резким похолоданием

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