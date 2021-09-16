Драгоценное тепло отопительного сезона: как украинцы собираются пережить зиму

Украинцы надеются на субсидии, индивидуальное отопление и тепловые насосы.

Отопительный сезон еще не стартовал, а украинцев уже волнует вопрос — как пережить зиму. Во многих городах власти решили существенно поднять цены на теплоснабжение. Между тем в правительстве говорят, что оснований для повышения тарифов нет.

О том, что ждет украинцев в новом отопительном сезоне, говорится в сюжете ТСН.19:30.

У пенсионерки из Лубен Валентины Николаевны суммы в платежках за прошлый отопительный сезон вдвое больше, чем ее пенсия. Единственным спасением стала субсидия. Женщина надеется, что льготы получит и в этом году. Ведь стоимость отопления в ее Лубнах возрастет уже с первого октября - тарифы вырастут примерно на 30 процентов, за гигакалорию — 2572 грн 32 коп.

В правительстве объясняют, что установление тарифов — это дело исключительно местного самоуправления. "В НАК" Нафтогаз "предложили ценовое предложение на целый год для ТКЭ на производство тепла для населения, что на 52 гривны ниже, чем заложено в тарифах большинства предприятий", — говорит заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Но для того, чтобы отопительный сезон вообще начался, тепловики требуют снять аресты с их счетов за газовые долги. Они выражают также недовольство тем, что за газ должны платить до того, как за коммунальные услуги оплатит населения.

Если это условие не будет выполнено до 1 октября 2021 года, предприятия теплокоммунэнерго не гарантируют начало отопительного сезона и устойчивое его прохождения. Кроме того, они угрожают инициировать всеукраинские акции протеста работников отрасли.

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Чиновники уверяют, что пошли на уступки и предприятия ТКЭ будут проводить расчеты в течение 45 дней после потребления газа.

Между тем жительница Лубен Алла Бакай уже около десяти лет не использует централизованное отопление. Индивидуальный котел стоил 15 тысяч гривен. Теперь зимой ежемесячно она использует 200 кубов газа и платит около 2 тысяч гривен.

Однако, переход на автономное отопление предусматривает еще и другие расходы: бывает нужно установить и новые батареи и трубы, оформить разрешительные документы. К тому же оплачивать обогрев мест общего пользования в многоэтажке все равно придется. За трубу, которая греет в подъезде, жильцы дома ежемесячно платят 700-800 гривен во время отопительного сезона. Отрезать ее тепловики не соглашаются.

В Киеве в большинстве многоэтажных домов — централизованное отопление. В одном из них правления ОСМД посчитало, что переходить на индивидуальное — не выгодно.

Потреблять меньше тепла им помогает тепловой насос, который использует для обогрева даже воздух из вентиляционных каналов квартир. Стоит такая помпа 16 тысяч гривен, но его приобретение было частично профинансировано из программ государственной и муниципальной поддержки. В прошлый отопительный сезон стоимость отопления в этом доме составляла в среднем 14 гривен за квадратный метр.

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