Драгоценное тепло: в большинстве городов Украины тарифы на отопление и горячую воду безумно вырастут

В Киеве стоимость этих услуг повысится до 40%, в Черновцах уже выросла на 70%.

Предприятия теплокоммунэнерго начали обнародовать тарифы на отопление и горячую воду. В столице предлагают за отопление платить заранее, чтобы будущие суммы в платежках особо не пугали. Об этом говорится 13 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Жители Киева на этой неделе получили квитанции за услуги теплоснабжения с новой строкой — рекомендованным авансовым платежом. Столичная пенсионерка Екатерина Ивановна говорит, что у нее эта сумма составляет 517 гривен, но платить заранее она не рискует. "Я думаю, это какие "фокусы". Затем они такого накрутят, что мы не разберемся до конца жизни", - считает она.

На самом деле размер авансового платежа определить не сложно. Для каждой квартиры взяли треть от тех денег, которую абоненты платили во время отопительного сезона. Как пояснил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплокоммунэнерго" Константин Лопатин, заранее можно платить и большие суммы, деньги никуда не исчезнут, а останутся на лицевом счету в качестве оплаты за будущие услуги. А их стоимость будет потрясающей, причем чуть ли не во все стране.

Причину подорожания объясняют тем, что тариф на отопление не пересматривали несколько лет подряд, а за это время увеличилась и стоимость газа, и размер зарплаты. По подсчетам тепловиков, в столице стоимость отопления и горячей воды увеличится примерно на 40 процентов. Размер тарифа будет колебаться в пределах от 2150 до 2300 гривен за гигакалорию, а кубометр горячей воды будет стоить от 110 до 130 гривен.

Такие же подсчеты сделали и в других городах. В Полтаве, скажем, теплоносители подорожают на 36%, в Одессе — на 56%, а в Тернополе — на 70%.

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В Черновцах горисполком уже утвердил новые тарифы. В среднем стоимость тепла в столице Буковины вырастет на 70%, а для отдельных помещений — еще больше. Скажем, в одном из домов в центре стоимость гигакалории составляет почти 4,5 тыс грн, поскольку здесь установлена собственная котельная, которая дорога в эксплуатации.

Коммунальные эксперты утверждают, что нынешний рост тарифов — далеко не последний. Но решить проблему дорогого тепла только таким образом — невозможно.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в Украине должна действовать государственная программа для проведения полной модернизации. Установка индивидуальных тепловых пунктов, утепление труб и стен позволит сократить потребление энергоносителей почти вдвое, что позволит даже при высоких тарифах платить меньше.

Новости Украины: в столице тарифы на отопление и горячую воду вырастут до 40%

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