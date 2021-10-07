Драка из-за медицинской реформы: пациентка — в нейрохирургии, медработница — под следствием

Работа амбулатории, на которую потратили 6 миллионов, вызывает нарекания у крестьян.

В селе Криничуватка на Кировоградщине местные жители требуют организовать нормальную работу амбулатории, которую несколько лет назад с пафосом открыли. Медики говорят, что содержать такое учреждение нерентабельно. Из-за споров по поводу медицинской реформы дошло до драки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Жительница села Юлия Касимова оказалась в больнице после того, как пожаловалась на медицинскую амбулаторию и встретила на улице ее сотрудницу. Говорит, что санитарка напала на нее, вырвала из рук мобильный телефон и разбила его со словами: "Чтоб ты больше не звонила! Чего ты добиваешься?". Потом схватила крестьянку за шею, после чего она потеряла сознание.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Кировоградской областной больницы Игоря Ярошенко, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой шеи с декомпрессией кровообращения по позвоночной артерии.

В амбулатории, где сейчас работает только фельдшер и санитарка, факт драки не отрицают, но отмечают, что инцидент возник в нерабочее время и к деятельности учреждения не имеет никакого отношения.

"Я уже давно хотела эту беседу с ней провести. Постоянно звонит начальству моему и жалуется", — пояснила суть конфликта младшая сестра Марина Цермолонська.

Как оказалось, Юлия жаловалась на отказ в медицинской помощи. И таких, как она — в Криничуватке немало. "До обеда они работают, а после обеда можно голым бегать — никого не найдешь ..." — жалуется жительница села Елена Коломиец.

Конфликты возникают вокруг этой амбулатории практически ежедневно. Заведение открыли более двух лет назад за 6 миллионов гривен из государственного бюджета. Однако фактически амбулатория не работает и местные жители вынуждены ездить за медицинской помощью в соседний райцентр.

"Нам предоставили новую совершенно машину, которую потом забрали. Семейный врач сразу приезжал, а потом перестал. Компьютер предоставили — забрали, и принтер забрали. Зачем тогда был весь этот пафос? " — удивляется староста села Вера Хрущ.

В Устиновский больницы, которой подчинено это заведение, объясняют, что в амбулатории нерентабельно содержать врача на такое количество населения. "А машину забрали, потому что она обслуживает не только одно село, а Устиновский район", — отметила заведующая медицинского учреждения Любовь Сапрыкина.

В областном управлении здравоохранения говорят, что машиной и имуществом амбулатории Устиновская больница может распоряжаться по своему усмотрению, но лишать крестьян врачебной помощи — не имеют права

"Мы проконтролируем, чтобы в этой амбулатории появлялся врач для осмотра своих пациентов, которые подписали с ним на договорных условиях декларацию", — пообещал начальник управления Олег Рыбальченко.

С медсестрой, которая устроила драку, будут разбираться правоохранители. Полиция уже открыла производство о нанесении телесных повреждений пациентке, которая вместо помощи в амбулатории, получил травмы.

Новости Украины: в селе Криничеватка подрались из-за медицинскую реформу

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