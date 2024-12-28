Драка из-за паркоместа: в Запорожье соседи не поделили стоянку, у пострадавшего — многочисленные травмы и ранения

Драка из-за паркоместа. В Запорожье соседи не поделили стоянку для своих автомобилей — конфликт перерос в стычку.

С травмами лица и ножевыми ранениями последнего госпитализировали в местную больницу. Едва передвигается, лицо в синяках – это 25-летний Дмитрий Панков – бывший боец 110-й бригады территориальной обороны, а ныне волонтер.

Драка из-за паркоместа в Запорожье/Скриншот с видео ТСН

Рассказывает: в больнице оказался из-за своего соседа. А точнее из-за этого места у дома, которое для парковки своих жигулей обустроил сосед.

"Мы увидели записку с угрозой в матерной форме, чтобы я убрал авто из "собственного" парковочного места, я подумал — утром уберу, мне не принципиально", — говорит Дмитрий Панков.

Но вечером раздался звонок в дверь.

"Открыл, сразу я получил удар и потерял сознание, упал и меня начали стучать ногами. У меня сломано по сути лицо, закуплено 9 титановых пластин и шарниры для них. Плюс у меня ножевое ранение в ногу", — говорит Дмитрий Панков.

Мужчина, устроивший драку через паркоместо, сейчас дверь не открывает. Его авто стоит внизу — на том же месте раздора.

Свидетелей инцидента нет. Соседи говорят, в тот вечер ничего не видели. В полиции открыли производство по статье "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести". За это обидчику грозит три года за решеткой.

Драка из-за паркоместа в Запорожье/Скриншот с видео ТСН

"Фигуранту готовится сообщение о подозрении сразу после заключения судебно-медицинской экспертизы", — сообщила представитель ГУНП в Запорожской области Анна Ткаченко.

Тем временем потасовка за парковку — в городе не первая. Подобный инцидент произошел два месяца назад, говорят в мэрии.

"На Базарной площади частные машины устанавливаются прямо на пешеходной зоне и человек со своей позицией — как оно должно быть — сделал замечание, за что был избит на месте и получил определенные травмы", — рассказал советник городского головы Дмитрий Пирог.

Потерпевший волонтер готовится к операции на лице. Далее его ждет реабилитация, которая продлится минимум месяц.

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