Драка с правоохранителями под разрушенной многоэтажкой в Киеве: что происходит на месте ЧП

Прошел второй день после роковой утечки газа в столичной многоэтажке, в результате взрыва тогда погибли три человека, пятеро оказались в больнице. В пятницу, 23 июня, спасатели все еще разбирали завалы и запускали жильцов забрать вещи из уцелевших квартир. Впрочем, не обошлось без конфликтов. Пока одни жители дома спокойно ждали своей очереди, кто-то устроил с правоохранителями словесную перепалку, а дальше — в ход даже пошли кулаки.

Чем все завершилось и как сейчас выглядит место трагедии, говорится в сюжете ТСН.

Второй день спасатели разбирают завалы. То, что когда-то было окнами и стенами – теперь свисает и качается на ветру. Это все необходимо зачистить, чтобы остатки конструкций не свалились кому-то на голову.

Жителей выселили еще вчера, а сейчас они ждали случая зайти внутрь. Впрочем, есть нюанс. В этом доме только один подъезд. Забрать вещи людей пускают только в левую его часть, справа – где и произошел взрыв – работают спасатели.

Впрочем, забирать там почти ничего. Некоторые дома в этой части дома выгорели дотла, другие – залило водой во время тушения.

Больше всего пострадали дома от 6 до 8 этажа. Кое-где с потолка свисают куски бетона. Чтобы вся конструкция не рухнула полностью, спасатели установили специальные подпорки.

В последней 4-комнатной квартире потолка нет совсем, как и пола. Именно в ее руинах накануне обнаружили тела людей. Спасатели говорят, что теперь сложно понять, где именно был эпицентр взрыва, потому что разрушения похожи сразу на нескольких этажах.

Квартиры в доме расположены коридорным типом, вероятнее всего — рвануло где-то в угловых домах и взрывная волна, ворвавшись в общие коридоры, прошла вглубь дома почти полностью. По дороге – вдавливало дверь в соседние дома и даже вынесло дверь лифта.

Жителей, чья квартира относительно уцелела, в сопровождении спасателей и правоохранителей поочередно запускают забрать вещи. Люди спешат унести одежду, вытирают с пола воду.

Кому-то залило технику, кому мебель, а кому-то и документы. Вернутся домой хозяева не скоро. Убирают то, что может испортиться. Затем запирают дома на ключ и под запись правоохранителей составляют перечень поврежденного.

Жители выходят из жилищ с чемоданами и узлами, некоторые выносят домашних животных.

В очереди, чтобы зайти в дом, не обошлось без перепалки. Расстроенных жителей психологам унять не удается. Люди бросаются на стражей порядка с кулаками, какая-то женщина бьет полицейских, мужчина с явными признаками стресса кусает стража за локоть. За нападение на полицейского его таки задерживают и выносят из дома – за руки и ноги.

В толпе драчунов осуждают и одновременно жалеют. История у них непростая: переселенцы из Мариуполя сначала поехали в Запорожье, а затем в Киев.

Когда люди уберут свои вещи, дом правоохранители закроют на экспертизу. Сколько она продлится, неизвестно. Специалисты должны установить: подлежит ли здание дальнейшей эксплуатации конструкция и можно ли восстановить его конструкцию.

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