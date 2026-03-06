Драка во время проверки документов в Киеве: что произошло

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киеве произошла потасовка между гражданскими гражданами и работниками полиции и ТЦК. Инцидент произошел на улице Бальзака на Троещине. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, публикуя соответствующее видео.

На опубликованных кадрах действительно видно, что мужчина вырывается от людей в военной форме и полицейских, а ему помогают трое мужчин: один толкал дверь микроавтобуса, а двое вели спор с правоохранителями, у одного из мужчин в руках была дубинка.

Мужчина, вырвавшийся из автомобиля быстро ушел с места происшествия вместе с женщиной, которая подбежала с букетом цветов в руках к микроавтобусу.

А двое гражданских мужчин продолжили агрессивный спор с полицейскими. Один из правоохранителей вынул из кобуры оружие, а затем задул мужчину газом. После чего гражданские отошли от микроавтобуса.

В полиции Киева нам сообщили, что оружие во время инцидента на Бальзака не применялось.

«При проверке учетных документов у мужчины возник конфликт с прохожими. Никого не задерживали», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

