ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
566
Время на прочтение
1 мин

Драка во время проверки документов в Киеве: что произошло

В полиции Киева прокомментировали инцидент на Троещине.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Полиция

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киеве произошла потасовка между гражданскими гражданами и работниками полиции и ТЦК. Инцидент произошел на улице Бальзака на Троещине. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, публикуя соответствующее видео.

На опубликованных кадрах действительно видно, что мужчина вырывается от людей в военной форме и полицейских, а ему помогают трое мужчин: один толкал дверь микроавтобуса, а двое вели спор с правоохранителями, у одного из мужчин в руках была дубинка.

Мужчина, вырвавшийся из автомобиля быстро ушел с места происшествия вместе с женщиной, которая подбежала с букетом цветов в руках к микроавтобусу.

А двое гражданских мужчин продолжили агрессивный спор с полицейскими. Один из правоохранителей вынул из кобуры оружие, а затем задул мужчину газом. После чего гражданские отошли от микроавтобуса.

В полиции Киева нам сообщили, что оружие во время инцидента на Бальзака не применялось.

«При проверке учетных документов у мужчины возник конфликт с прохожими. Никого не задерживали», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в Донецкой области. Женщина, завербованная российскими спецслужбами, планировала взорвать здание ТЦК, а после атаки скрыться за границу.

Дата публикации
Количество просмотров
566
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie