Драка во время проверки документов в Киеве: что произошло
В полиции Киева прокомментировали инцидент на Троещине.
В Киеве произошла потасовка между гражданскими гражданами и работниками полиции и ТЦК. Инцидент произошел на улице Бальзака на Троещине. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, публикуя соответствующее видео.
На опубликованных кадрах действительно видно, что мужчина вырывается от людей в военной форме и полицейских, а ему помогают трое мужчин: один толкал дверь микроавтобуса, а двое вели спор с правоохранителями, у одного из мужчин в руках была дубинка.
Мужчина, вырвавшийся из автомобиля быстро ушел с места происшествия вместе с женщиной, которая подбежала с букетом цветов в руках к микроавтобусу.
А двое гражданских мужчин продолжили агрессивный спор с полицейскими. Один из правоохранителей вынул из кобуры оружие, а затем задул мужчину газом. После чего гражданские отошли от микроавтобуса.
В полиции Киева нам сообщили, что оружие во время инцидента на Бальзака не применялось.
«При проверке учетных документов у мужчины возник конфликт с прохожими. Никого не задерживали», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, СБУ предотвратила теракт в Донецкой области. Женщина, завербованная российскими спецслужбами, планировала взорвать здание ТЦК, а после атаки скрыться за границу.