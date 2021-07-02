Драки с полицией и заблокированная дорога: в защитников прав ЛГБТ в Тбилиси летели яйца, бутылки и камни

Драки с полицией и заблокированная дорога: в защитников прав ЛГБТ в Тбилиси летели яйца, бутылки и камни

Полиция сделала живой коридор для того, чтобы все участники "Тбилиси-прайда", среди которых послы Великобритании, Германии, Испании, смогли уехать из клуба.

В Грузии задержали двадцать протестующих, которые пытались сорвать "Тбилиси-прайд". Защитники прав ЛГБТ в одном из клубов организовали показ фильма под названием "Марш достоинства". Туда пришли и правые.

Об этом говорится 2 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Сначала они заблокировали дорогу возле здания, а затем в активистов полетели яйца, бутылки и камни. Под горячую руку праворадикалов попал и дипломат посольства США в Тбилиси. В него попали яйцом. Полиция сделала живой коридор для того, чтобы все участники "Тбилиси-прайда", среди которых послы Великобритании, Германии, Испании, смогли уехать из клуба. В понедельник представители ЛГБТ планируют провести марш.

Напомним, что в американском штате Флорида в субботу, 19 июня, грузовик въехал в толпу во время гей-парада в рамках фестиваля Stonewall Pride Parade & Street Festival в Уилтон-Менорси.

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