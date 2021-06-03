Дрались, толкались и ругались: на сессии Ровенского облсовета подрались депутаты

Причиной ссоры на сессии областного совета стали зарплаты медиков.

В Ровно на сессии облсовета подрались депутаты. Инцидент произошел, когда обсуждали вопрос о зарплатах медиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

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При обсуждении финансирования зарплат медиков депутаты начали скандалить, после чего — толкаться. Но и после этого не помирились.

Уже впоследствии председатель обладминистрации сообщил, что областной совет приостановил финансирование медицины и противодействия COVID-19. Так как на сессии дважды подряд четыре фракции фактически заблокировали этот вопрос. Собственно в это время депутаты и сцепились.

Новости Украины: в Ровно на сессии подрались областные депутаты

Напомним, в Верховной Раде во время внеочередного заседания 30 марта, когда выступала глава фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, между парламентариями произошло столкновение. Потолкались депутаты от "евросолидарности" и "Слуги народа", когда обсуждался погром Офиса президента во время протеста в поддержку Сергея Стерненко.

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