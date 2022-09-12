Драмтеатр в Мариуполе и не только: какие культурные достопримечательности в Украине уже уничтожили оккупанты

Пять сотен — именно такое количество уничтоженных и поврежденных памятников культуры на сегодня.

С каждой выпущенной российской ракетой по украинским городам и селам их количество увеличивается.

Об этом идет речь в выпуске ТСН.

Экскурсовод и историк Эрвин Миден показывает свой родной и поврежденный российскими обстрелами Чернигов. Город, ставший одним из первых, куда с 24 февраля пытались ворваться оккупанты. Оборону прорвать им не удалось, так что российская армия его окружила и беспощадно обстреливала снарядами и забросала бомбами.

Чернигов сильно пострадал во время вторжения россиян в окрестности города, самый большой город потерял именно жилые районы и человеческие жизни.

До полномасштабной войны не совсем обычные экскурсии, наполненные шутками, костюмами и манерой остроумно рассказывать об истории и архитектуре Эрвина выстраивались очереди. Сейчас его экскурсии в большинстве благотворительные, а почти половина черниговского культурного наследия – пострадала от обстрелов. Одно из ценных для города утраченных зданий – Музей украинских древностей, построенный в начале 20 века. В настоящее время между обломками стен, окон и потолка сложно узнать библиотеку для юношества, которая была здесь последние 45 лет.

"Вы видите, что арки и то же оформление оставалось таким же, как и в начале 20 века. Эти рамы исторические. Столько лет община Чернигова пыталась сохранить эту историю, а сейчас все уничтожено. Это уже не восстановится точно, это будет реплика, будет копия, но без исторического духа", – показывает он.

Идя дальше по историческому центру Чернигова, можно увидеть дотла выгоревшее 100-летнее здание. По нему били прицельно, ведь это помещение Службы безопасности в области.

Самая большая потеря даже не само здание, а то, что здесь находился архив СБУ с делами репрессированных, и таким образом была уничтожена наша история и если здание все же будет восстановлено, то история – под вопросом.

С начала полномасштабного вторжения можно четко отследить, что российская армия, разрушая наши культурные памятники, уничтожает даже те, в которых годами молились именно за Россию. Ведь значительная часть из 169 поврежденных и полностью разрушенных храмов россиянами ныне до сих пор подчиняются Московскому патриархату. В частности, еще в марте после артиллерийского обстрела сгорела Георгиевская церковь на Киевщине датирована 1873 годом, а одну из древнейших православных святынь — 466-летнюю Святогорскую лавру на Донетчине и до сих пор ежедневно обстреливают оккупанты, и значительная часть ее построек уже потеряна. Досталось от российских снарядов и Елецкому монастырю в Чернигове.

Монастырь, как и Киево-Печерская лавра, расстраивался на протяжении времен казачества и, к сожалению, в его стены прилетели подарки от российских войск, также пострадала колокольня монастыря, которая строилась в конце 17 — начале 18 века. Российские снаряды прилетели на территорию монастыря, где откровенно говоря, российская церковь.

Кроме 169 церквей, в настоящее время разрушены еще 45 библиотек, 36 музеев и 250 архитектурно важных для истории зданий. В общей сложности 5 сотен объектов украинского культурного наследия в настоящее время повреждены или полностью уничтожены, и эта цифра с каждой выпущенной российской ракетой по украинским городам и селам растет.

Среди уже уничтоженных — музей Григория Сковороды, Иванковский краеведческий, где хранились картины Марии Приймаченко, значительная часть обстреливающего 24 часа в сутки исторического Харькова, Мариупольский драмтеатр, Днепровский дом органной музыки и усадьба Кенига в Тростянце. И это без учета той части памятников, которые находятся в оккупации и о состоянии которых мы узнаем только после освобождения.

"Мы будем делать все, чтобы построить их в том формате, каком выглядели они раньше. Сейчас перед нами стоит большой вызов, связанный с надвигающимися холодами, потому что часть этих разрушенных объектов нужно зафиксировать от дальнейшего разрушения. Общая сумма проекта, который мы озвучили европейским партнерами, это 250 миллионов евро. Подавляющее большинство по наследию", — сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Проектами консервации поврежденных памятников для последующего восстановления занимается и команда Дарьи. Она вместе с другими волонтерами до войны занималась запущенным культурным наследием, а сейчас дорабатывает сайт, на котором собирают карту всех пострадавших от войны памятников.

"Здесь будет дата разрушения, информация о годе постройки, описание ценности, страница здания, и чем разрушена, где-то это ракета, где-то это ударная волна и это тоже будет подсказка для тех, кто дальше с этим работает", — сказала Дарья Корба, соучредитель проекта "Карта реновации", архитектор.

Чтобы точно зафиксировать масштабы разрушений памятники сканируют и делают 3-Д модели, которые затем помогают восстановлению.

"Есть достаточное количество информации для того, чтобы произвести измерение до сантиметра. Мы сможем воспроизвести фрески, которые были повреждены, но детализация в которых сохранилась. Цельная информация для тех же реставраторов, потому что с некоторым временем из-за коррозии или влажности оно разрушится", — сказал Сергей Ревенко – архитектор, специалист по сканированию.

Прежде чем культурные объекты начнут восстанавливать, их нужно будет исследовать и создать проекты. И уже сейчас понятно, говорят и архитекторы, и историки, что на реставрацию всего разрушенного и уничтоженного культурного наследия нам понадобятся миллиарды гривен и десятки лет. Но сколько бы времени ни понадобилось они уверены – мы все обязательно отстроим.

Россияне уничтожили и повредили более 500 памятников культуры в Украине

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