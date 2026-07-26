Драпатый вместо Сырского: почему россияне в истерике и чего ждать армии

Как Михаил Драпатый возглавил ВСУ, что ждет мобилизацию и какова судьба Федорова

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Украина получила нового Главнокомандующего ВСУ — 43-летнего генерала Михаила Драпатого, имя которого стало символом решительности еще со времен Мариуполя 2014-го.

Почему назначение «генерала новой формации» вызвало истерику у московских пропагандистов, как происходила передача дел от Александра Сырского и какая судьба ждет Михаила Федорова. Какие вызовы стоят перед обновленным Генштабом и изменит ли технологический подход Драпатого лица мобилизации и ситуацию на фронте этой сложной зимы, говорится в сюжете ТСН.Недели.

Московские пропагандисты и «Z-военкоры» в истерике: Драпатого реально боятся. На фото, где бывший главком Александр Сырский занимает своего преемника Михаила Драпатого — как публичное свидетельство: передача дел проходит мирно.

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Хотя предшествовали этому незаурядные страсти. Несколькодневные уличные акции протеста с требованием кадровых изменений в военном командовании. В то же время президент тянул интригу — в эти дни он встречался с командирами разных родов войск. Эксперты и общество строили догадки — кого именно он рассматривает взамен Сырскому и рассматривает ли вообще? В конце концов указ расставил все точки над «i».

И вот теперь в стране новый главнокомандующий ВСУ, генерал, которого уже называют легендой — 43-летний Михаил Драпатый.

Это человек, чье имя в армии давно стало синонимом решимости, боевого опыта и нового взгляда на войну. Впрочем, началось все с Мариуполя, где БМП, в котором отдавал приказы, 31-летний майор Драпатый протаранил баррикаду сепаратистов.

Уже тогда — в 2014-м — эти кадры стали признаком того, что у Украины появилась армия, способная к решительным действиям. Сам же Михаил Драпатый прошел долгий путь — от комбата до генерала новой формации. За его плечами — командование 58-й бригадой, защита Кривого Рога, успешное освобождение правобережья Херсонщины и стабилизация фронта на Харьковщине весной 2024 года. После этого Драпатый возглавил Сухопутные войска. И уже тогда заявлял о необходимости реформ.

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«Люди, технологии, цифровизация процессов управления я буду вводить. Сейчас изменения ментальны, технологичны, профессиональны и они необходимы для победы», — говорил тогда Драпатый.

Именно в этот период впервые заговорили о конфликте между Сырским и Драпатым, судьбы которых тесно переплелись в армейском мире. Это было негласное противостояние двух разных армейских миров: классической жесткой вертикали и нового, гибкого, технологического подхода.

Драпатый регулярно получал выговоры от Сырского. Но российская ракета по полигону, где должны были воплощаться новые рекомендации руководителя Сухопутки, изменила все. Драпатый взял на себя ответственность и подал рапорт на отставку. Он откровенно сказал о том, чего до него не озвучивал ни один генерал.

«Как командующий я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность… круговая порука и безнаказанность — яд для армии», — объяснял свое решение об отставке Драпатый.

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И здесь очень легко списать все на личную конкуренцию двух человек. Но в украинской армии действительно происходило состязание идей, новых технологических подходов и административных схем. А классика Сырского таки давала результат. Причем здесь и сейчас.

Так что перед Драпатым сейчас невероятный вызов — доказать, что все то новое, которое он хочет внедрить, — не просто эксперимент по живому. По сути это попытка из классического авто сделать электрокар на полном ходу. И именно это волнует Зеленского больше всего — потому что нужно найти ответы на старые вопросы.

«И Драпатому и Хмаре придется выполнить ту главную задачу на сегодняшний день после долгой усталой войны для всех — вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК и вопрос нормального если это возможно так сказать, лицо мобилизации», — поручил Зеленский.

Но придержится ли главком Драпатый тех же принципов, за которые так болел Драпатый-комбат?

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Но на самом деле, главной задачей каждого Главкома является только один вопрос — война. Именно успехи или провалы фронта дадут оценку талантам и всем начинаниям генерала Драпатого. И никого не будет интересовать, что и как он хотел менять, если россияне пойдут вперед.

Зеленский уже публично объявил — впереди тяжелая зима.

Но ни один Генштаб не готовится к перемирию — все планы, которые несут на рассмотрение главкома, предполагают только плохие и самые плохие варианты развития ситуации. На которые и нужно будет найти ответ. Причем, как в обороне, так и в наступлении.

Именно поэтому к перестановкам в армии приковано большое внимание. Президент выкладывает фото с предыдущими и новыми руководителями войска. Обновленным Генштабом теперь будет руководить Игорь Скибюк — десантник с многолетним сажем, руководивший войсками Курщины. Сырский и Гнатов — и это подчеркнуто — не будут иметь никакого отношения к оперативному командованию.

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Впрочем, насколько слаженно будет работать армейский организм без одного элемента и самой неразрешенной интриги недели?

Куда назначат Федорова

Картонная площадь продолжается. Люди каждый вечер выходят под театр Франко. Более того, объявили акцию бессрочной, пока президент не поверен Михаилу Федорову на должность министра обороны. Зеленский на этой неделе дважды разговаривал с ним и предлагал разные форматы сотрудничества.

Однако Федоров заявил, что не согласится ни на другую должность, кроме министра обороны. Его правительственный опыт позволяет ему ясно видеть, где и у кого находятся реальные рычаги влияния на ситуацию.

«Ни одна из других должностей нет реальных полномочий, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие вещи, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны», — пояснил Федор.

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Впрочем, в желаемом для протестующих и самого Федорова кресле пока — Евгений Хмара. Он ходит на встречи с новым главкомом. И, похоже, что-то начало меняться. К примеру, некоторые правила поступления на службу. Добровольцы теперь напрямую — без захода в ТЦК — могут попасть в желаемую бригаду. Сам же Михаил Драпатый заявил: громких обещаний не будет давать.

В то же время реакция россиян на назначение Драпатого оказалась более чем убедительной. Дмитрий Песков издал штамп о нацисте и фашисте, Медведев отписался об идейном фанатике.

Однако в зет-пабликах истерика быстро перешла в испуг: тамошние так называемые военкоры вдруг вспомнили и о возрасте главкома, и о его ориентации на технологии. А еще о легендарных кадрах из Мариуполя-2014. И поняли, что руководить ВСУ будет генерал, точно поведущий войну по правилам, которых они совсем не знают.

Напомним, что 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главкомом ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.

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Ранее мы писали, какие претензии у экс-министра обороны Федорова к Сырскому и что повлекло за собой «войну» между ними.

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