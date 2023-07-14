ДРГ, которые убивают гражданских, и обстрелы: почему и как будут эвакуировать людей из приграничья Сумщины

Российская армия с каждым днем сильнее обстреливает границы в Сумской области. Потери среди мирных людей – растут. Переселять их хотят в пределах громады – в относительно безопасные села.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Россияне постоянно обстреливают пограничные села Сумщины

Староста местной громады Алексей Миллер едет в пограничное село Безсаливка. Там сразу слышны звуки взрывов. Сейчас здесь очень опасно из-за работы армейской авиации, САУ и ДРГ.

Село Искрисковщина в двух километрах от российской границы. Его оккупанты постоянно обстреливают, а потому люди отсюда уехали. Последний прилет со стороны России разрушил памятный крест рядом с усыпальницей сахарозаводчиков Терещенко. Старая деревянная церковь чудом не сгорела. Неизвестному солдату Второй мировой россияне снесло голову.

Эвакуировать нужно 20 тысяч человек

В селе осталось 90 душ. Примерно треть от довоенного количества. Но раз в неделю сюда даже автобус рейсовый ездит и автолавка. А разбитые россиянами помещения – сразу пытаются ремонтировать.

"Уже немного привыкли: где наши, где не наши. Если не наши – прячемся, всем страшно", – говорит местный житель Сергей.

Об эвакуации из 5-километровой зоны Сергей слышал, но говорит, пока не знает, как быть.

На Сумщине почти 564 километра общей с Россией границы. Под постоянными интенсивными обстрелами – 110 населенных пунктов. Некоторые села расположены буквально на линии столкновения. В общей сложности эвакуации подлежит 20 тысяч человек.

Екатерина Ивановна и ее соседи категорически не хотят покидать дом. Это притом, что люди регулярно живут без света. Энергетики, рискуя жизнью, лишь починят поврежденные россиянами сети – враг снова их обстреливает.

Люди приграничья активно продают домашний скот и птицу. За погибший под обстрелами скот – компенсации нет.

Эвакуация из приграничья — дело добровольное, подчеркивают чиновники. Тех, до сих пор не уехавших — старосты опрашивают о дальнейших намерениях и составляют план эвакуации. Кто откажется – должен об этом заявить.

Россияне убивают жителей приграничья

За два последних месяца в Сумской области россияне убили сорок одного гражданского. Семьдесят один ранен. В общей сложности, с апреля 2022 года во время обстрелов приграничья в области погибли 193 человека. Эвакуация – вынужденная.

"В последние недели были убиты лесники, то есть массовое убийство диверсионная группа зашла и убила, видя, что это не военные. Но убили, заминировали, тоже самое происходило с энергетиками, там ВСУ ведут бои с этими диверсионными группами успешны, но потери есть", – говорит председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

Люди самостоятельно уезжают из Сумщины

В центре громады — городе Белополье окна стеклят уже не впервые. Россияне разбомбили ратушу, полицейский участок, столовую. Здесь когда-то 16 тысяч жителей, сейчас, наверное, осталась треть, ведь совсем рядом российская граница. Окрестности города также в руинах из-за постоянных обстрелов.

Местные жители говорят, что соблюдают правила двух стен и так прячутся во время обстрелов. Белополье не подпадает под эвакуацию, но многие отсюда уже уехали.

Людей будут эвакуировать в пределах громады, чтобы они были рядом со своими домами. Многие уже самостоятельно уехали, поскольку боятся жить за 2 километра до российской границы. Староста Вороньковского старостинского округа Людмила Мороз говорит, что люди самостоятельно переезжают и ищут убежище.

"Ищут пустые дома, но таких, чтобы пригодных к жизни — нет", — говорит она.

Людей будут эвакуировать в несколько этапов, будет происходить это за счет местных бюджетов.

Напомним, ранее глава ОВА Владимир Артюх заявлял, что состоится эвакуация людей, живущих в 5-километровой приграничной зоне Сумщины.

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