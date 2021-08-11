Дрифт на Софийской: как накажут организаторов экстремального заезда и когда отмоют площадь

Дрифт на Софийской: как накажут организаторов экстремального заезда и когда отмоют площадь

Глава МКИП Александр Ткаченко назвал инцидент "невежеством и издевательством над историческим центром Киева".

Вчера каталась, сегодня отмывает — певица alyona alyona, которая говорит, что ее подставили, присоединилась к отмыванию Софийской площади после съемок видео дрифта компании энергетических напитков под стенами собора. Между тем, правоохранители уже изъяли брендированные автомобили и начали расследование. Убытки пока оценивается в 50 тыс. гривен.

О подробностях скандала и каким был ответ компании-организатора, говорится 11 августа в сюжете ТСН.19:30.

Экстремальный заезд вокруг памятника Богдану Хмельницкому изрядно испачкал и испортил мостовую. В одном из авто была певица alyona alyona. Сегодня она снова здесь, но уже не как пассажир.

На фоне звездной уборщицы делает селфи заместитель председателя КГГА Константин Усов. Помогать в отмывании брусчатки не собирается — вместо этого возмущается.

"Киевская городская администрация возмущена тем, что произошло вчера. Это официальная позиция. Мы это не согласовывали", — отмечает Усов.

Площадь моют уже второй день подряд: профессиональные клинеры, нанятые организаторами заезда, и добровольцы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом", — так компания энергетических напитков извинились перед жителями Киева по дрифт и пообещала вернуть мостовую к состоянию, которое было раньше. Автомобили, которые портили площадь, изъяли и отправили на спецплощадку. А организаторам дрифта в пешеходной зоне грозит до 5 лет заключения.

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"Установлено ориентировочный размер нанесенного ущерба — это около 50 тыс. грн. Однако именно коммунальное предприятие отмечает, что это предварительная оценка. Был составлен еще административный протокол о нарушении правил дорожного движения", — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Уборщики говорят, что мыть это нужно еще несколько дней. Но ко Дню Независимости обещают справиться.

В то же время министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал инцидент "невежеством и издевательством над историческим центром Киева".

Ткаченко призвал к наказанию финансово компанию, устроила гонки, а также привлечь к ответственности чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить.

"Все это происходило в буферной зоне ЮНЕСКО без всякого согласования с заповедником "София Киевская", ни с Министерством культуры и информационной политики. Министерство будет инициировать изменения в законодательство Украины, что все такие "акции", происходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с Министерством", — подытожил глава МКИП.

Напомним, на Софийской площади дрифтили украинская реперка alyona alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай.

Экстремальную езду организовала компания энергетических напитков, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтеры — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

В свою очередь, alyona alyona объяснила, что не знала о незаконности этих съемок. По словам исполнительницы, ее заверили, что все разрешения на проведение дрифта есть, сами съемки приурочены ко Дню Независимости, а ее пригласили принять участие как лидера мнений.

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