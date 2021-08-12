Дрифт на Софийской: певицу alyona alyona вызывают на допрос в полицию

Дрифт на Софийской: певицу alyona alyona вызывают на допрос в полицию

В деле реперка фигурирует как свидетель.

Певицу alyona alyona вызывают на допрос в полицию в уголовном производстве о хулиганстве на Софийской площади в Киеве.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 августа.

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В деле она фигурирует как свидетель. Об этом сообщила сама реперка после того, как вместе с уборщиками отмывала мостовую после скандального дрифту с участием автомобилей с рекламой энергетических напитков. Певица была в одной из машин как звездная пассажирка.

alyona alyona заявила, что ее подставили, потому что вроде бы не знала об отсутствии разрешительных документов на съем возле памятника Богдану Хмельницкому и объекта ЮНЕСКО в компании, которая была организатором.

Новости Украины: дрифт на Софийской площади - певицу Alyona Alyona вызывают на допрос

Уборщики говорят: мыть все это еще несколько дней. Обещают, что ко Дню Независимости справятся. Тем временем правоохранители изъяли авто, которыми гоняли площадью, и отправили их на спецплощадку.

Напомним, на Софийской площади дрифтувалы украинский реперка alyona alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай.

Экстремальную езду организовала компания энергетических напитков, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтеры — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

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