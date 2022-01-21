Дрифтер, который жег резину прямо среди людей в Виннице, считает дело политическим: суд посадил парня под арест

Дрифтер, который жег резину прямо среди людей в Виннице, считает дело политическим: суд посадил парня под арест

Гражданин Молдовы уже находится в международном розыске за разбой.

Винницкий суд избрал меру пресечения 23-летнему парню, который вместе с товарищем дрифтовал на иномарке среди людей прямо на центральных площадях города. В течение 40 дней он будет находиться под стражей.

Как сообщается 21 января в сюжете ТСН.16:45, видео попало в Сеть и из-за безнаказанности нарушителей случай получил резонанс. Ведь ответственности за дрифт не существует, поэтому ребята несколько дней нагло вели себя.

Когда полиция остановила нарушителя, то выяснилось, что парень – гражданин Молдовы и находится в международном розыске за разбой. Парня доставили в изолятор. В течение 40 суток следователи должны экстрадировать его в Молдову. Сам нарушитель дело называет политическим. Мол, в Молдове он занимался общественной деятельностью и дело против него было сфальсифицировано.

"Если бы в Молдове надо было меня экстрадировать, они бы более чем за год подали хоть один документ на выдачу меня, это дело – политическое преследование", – отметил задержанный Иван Гаражков.

Винницкий суд избрал меру пресечения 23-летнему парню, который дрифтовал в центре города

Напомним, что в центре Винницы 22-летний водитель BMW без прав устроил дрифт-шоу на площади.

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