"Дрон для папиной роты": 11-летняя дочь погибшего бойца организовала сбор на беспилотник

Одиннадцатилетняя Даша из Львова, потерявшая отца-десантника на войне, вместе с друзьями-одноклассниками организовала сбор средств для его побратимов. Всю сумму на дрон собрать не удалось, но остальное – добавил благотворительный фонд, говорится в ТСН.

Дарья Терешко принесла беспилотник в воинскую часть, где служил ее папа – 42-летний десантник Иван Терешко. Он был командиром 5 роты 80 десантно-штурмовой бригады. Погиб в мае, недалеко от Попасной. “Та территория занята противником, эвакуация погибших не производилась. Тело не удалось доставить. То, что погиб, подтвердил его побратим”, — рассказывают в части.

Чтобы ускорить победу и помочь собратьям папы, 11-летняя Даша со школьными друзьями организовала сбор денег на дрон и люди откликнулись. “Мы думали, что нам вообще никто не будет отвечать и вообще не будут доверять, мы еще несовершеннолетние дети. Есть люди с чистым сердцем, которые нам помогли”, — говорят дети.

Все деньги школьники не собрали, осуществить их мечту помог благотворительный фонд. На беспилотнике надпись – «дрон для 5-й папиной роты». "Мы передадим и будем надеяться, что этот дрон поможет это нашествие отплатить за отца и сделать наше государство свободным и независимым", — говорят военные.

11-летняя девочка организовала сбор, чтобы помочь военным

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