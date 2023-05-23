"Дрон их засек": на Львовщине провели в последний путь 32-летнего офицера, погибшего на фронте

32-летний Андрей Филяк ушел воевать в апреле прошлого года, был командиром танкового взвода 25 бригады. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области получил ранение несовместимое с жизнью, говорится в ТСН.

Во двор семьи Филяк идут толпа людей, чтобы почтить односельчанина-защитника. Жена рассказывает, в день его гибели испытала что-то плохое, а телефон мужчины не отвечал. “Я это почувствовала ночью, страшная боль в груди, я уже чувствовала, что ее нет. Позвонила побратимам, сказали, что он погиб”, — рассказывает жена Галина.

Андрею было 32 года, работал строителем. В апреле прошлого года получил повестку и пошел воевать. Офицер был командиром танкового взвода. Больше года защищал Украину в ожесточенных боях. Погиб 16 мая в селе Новосадово Донецкой области. "Дрон их засек, как раз они вышли из танка и по ним прилетело, ребята ранены, а у моего мужа очень тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", — добавляет женщина.

Без отца осталось двое детей – семилетний сын и дочь, которой исполнилось всего четыре. Он мечтал, что его дети будут жить в мирной стране, а о любви к семье говорил в каждом разговоре и в последнем – накануне гибели. “Когда мне сообщили уже официально, что он погиб, первые слова, которые мне сказали – держитесь, он вас очень сильно любил. Все об этом знали. Он всем рассказывал, как меня любит и постоянно звонил”, — говорит Галина.

В селе Андрея очень уважали, соседи говорят, он был безотказным и помогал всегда. Когда в прошлом году для его взвода нужна была машина — деньги собирало всю деревню. “Андрей человек-душа, мы жили на одной улице, так в селе против него никто плохого слова не сказал. Человек-душа поможет, подскажет”, — рассказывает сосед Андрей.

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