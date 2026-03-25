Дрон летел прямо над головами и ударил возле детсада: шокирующие подробности атаки на Франковск
Российский беспилотник атаковал центр города — прилет произошел рядом с детским садом и роддомами.
Накануне Ивано-Франковск потрясли взрывы. Русский дрон ударил прямо по центру города. Погибли два человека. Шесть человек получили ранения. В частности, шестилетний ребенок.
Детали об атаке на Ивано-Франковск и ее последствиях, рассказала корреспондентка ТСН Алла Пас, которая была свидетелем взрывов.
Взрывы во Франковске
Во время воздушной тревоги корреспондентка находилась на улице и своими глазами видела и слышала российский «Шахед». Он летел очень низко по самому центру Ивано-Франковска. Впоследствии он быстро пошел на свою цель. Посреди дня раздался громкий взрыв.
В центре вокруг гуляли люди. В частности, многие родители с детьми. По словам корреспондентки, напуганные взрослые хватали детей и прижимались поближе к стенам домов. Ведь ближайшее укрытие было достаточно далеко.
«Шахед» взорвался рядом с городским и областным роддомами. В близлежащих домах и обоих медучреждениях взрывной волной выбило более сотни окон.
Что известно о жертвах
В результате атаки погибли 51-летний нацгвардеец и его 15-летняя дочь. Они навещали маму, которая несколько дней назад родила второго ребенка.
В Сети появилось видео первых минут после удара. На кадрах видно, как полицейский прямо на улице оказывает первую помощь раненому. В общей сложности пострадавших шестеро, среди которых есть 6-летний мальчик. Состояние травмированных удовлетворительное.
Также недалеко от места «прилета» расположен детский сад. По словам мэра Руслана Марцинкива, пострадала его воспитательница и один ребенок.
Ситуация в роддомах
В городском роддоме, оказавшемся ближайшие к эпицентру взрыва, находились около сотни человек. Половина из них — беременные и роженицы. Когда началась тревога, всех спустили в укрытие. У двух женщин как раз начались роды. Прошло без пострадавших.
Руководитель городского перинатального центра Дмитрий Цымбалюк говорит, что в заведении есть ребенок в реанимации новорожденных, который находится на искусственной вентиляции.
«Она была транспортным кувезом спущена вниз (в укрытие — Ред.). Сейчас состояние ребенка без ухудшения», — подчеркнул медик.
Атака на Ивано-Франковск 24 марта
Накануне из-за угрозы беспилотников в областном центре более двух часов продолжалась тревога — с 15:37 до 18:00. Около 17:00 в Ивано-Франковске раздались взрывы. Власти сообщили о работе сил ПВО.
Основной целью врага было одно из административных зданий в городе, но взрывной волной поврежден родильный дом. На момент ушиба все пациентки и медицинский персонал находились в укрытии. Прошло без пострадавших.
Впрочем, в городе в результате атаки погибли люди — 51-летний военный Нацгвардии с несовершеннолетней дочерью. Жена погибшего родила ребенка в роддоме несколько дней назад.