Дрон летел прямо над головами и ударил возле детсада: шокирующие подробности атаки на Франковск

Накануне Ивано-Франковск потрясли взрывы. Русский дрон ударил прямо по центру города. Погибли два человека. Шесть человек получили ранения. В частности, шестилетний ребенок.

Детали об атаке на Ивано-Франковск и ее последствиях, рассказала корреспондентка ТСН Алла Пас, которая была свидетелем взрывов.

Взрывы во Франковске

Во время воздушной тревоги корреспондентка находилась на улице и своими глазами видела и слышала российский «Шахед». Он летел очень низко по самому центру Ивано-Франковска. Впоследствии он быстро пошел на свою цель. Посреди дня раздался громкий взрыв.

В центре вокруг гуляли люди. В частности, многие родители с детьми. По словам корреспондентки, напуганные взрослые хватали детей и прижимались поближе к стенам домов. Ведь ближайшее укрытие было достаточно далеко.

«Шахед» взорвался рядом с городским и областным роддомами. В близлежащих домах и обоих медучреждениях взрывной волной выбило более сотни окон.

Что известно о жертвах

В результате атаки погибли 51-летний нацгвардеец и его 15-летняя дочь. Они навещали маму, которая несколько дней назад родила второго ребенка.

В Сети появилось видео первых минут после удара. На кадрах видно, как полицейский прямо на улице оказывает первую помощь раненому. В общей сложности пострадавших шестеро, среди которых есть 6-летний мальчик. Состояние травмированных удовлетворительное.

Также недалеко от места «прилета» расположен детский сад. По словам мэра Руслана Марцинкива, пострадала его воспитательница и один ребенок.

Ситуация в роддомах

В городском роддоме, оказавшемся ближайшие к эпицентру взрыва, находились около сотни человек. Половина из них — беременные и роженицы. Когда началась тревога, всех спустили в укрытие. У двух женщин как раз начались роды. Прошло без пострадавших.

Руководитель городского перинатального центра Дмитрий Цымбалюк говорит, что в заведении есть ребенок в реанимации новорожденных, который находится на искусственной вентиляции.

«Она была транспортным кувезом спущена вниз (в укрытие — Ред.). Сейчас состояние ребенка без ухудшения», — подчеркнул медик.

Атака на Ивано-Франковск 24 марта

Накануне из-за угрозы беспилотников в областном центре более двух часов продолжалась тревога — с 15:37 до 18:00. Около 17:00 в Ивано-Франковске раздались взрывы. Власти сообщили о работе сил ПВО.

Основной целью врага было одно из административных зданий в городе, но взрывной волной поврежден родильный дом. На момент ушиба все пациентки и медицинский персонал находились в укрытии. Прошло без пострадавших.

