"Дрон показывал мне, куда ползти!": боец бригады "Буревий" рассказал о ранении в бою

После того как ВСУ выбили окупантов из Киевской области, Юрий Маленок подписал контракт с бригадой, которая впоследствии получила название "Буревой". На одной из задач он получил тяжелое ранение, после чего проходил тяжелую реабилитацию.

Несмотря на возможность больше не воевать, решил остаться в армии. Как именно он получил ранение, военный позывной "Артист" рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.ua.

По его словам, во время одной боевой задачи произошел обстрел. Один обломок попал в ногу и пробил пять сантиметров кости. Тогда над головой начал летать дрон. Военный говорит, что уже начал прощаться с жизнью.

“Слышу летит дрон. Я думаю все, мне ж*па. Сейчас сброс, я из этой ямы не выберусь. Я перевернулся на живот и лежу – может, подумают, что я уже задвохсотился. А дрон такой вниз – наверх, вниз – наверх прямо надо мной. Думаю, была не была, возвращаюсь и машу. И это были наши ребята, показывали мне, куда ползти, потому что я начал теряться в пути. А тут уже было минное поле и они мне показали, что туда не надо, так лезь”, – рассказал Юрий Маленок.

Он перенес уже девять операций в год, но кость до сих пор не заросла.

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