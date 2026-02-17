Дрон попал в 22 этаж дома: что известно о массированном обстреле Одессы и когда в городе вернут свет

Последствия атаки на Одессу / © ТСН

Россияне в ночь на 17 февраля атаковали Одессу. Враг обстреливал город ударными дронами несколькими группами, целясь по энергетическим подстанциям и жилым кварталам. В результате обстрелов три человека получили ранения, а город снова погрузился в темноту.

Подробности ночного террора — в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Обстрел гаражного кооператива в Одессе

Двое мужчин сейчас находятся в больнице. Они работали охранниками в гаражном кооперативе и во время атаки просто не успели добраться до укрытия. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

На месте попадания в гаражный кооператив — пожарище. Машины сгорели внутри боксов, от склада шин остались только металлические корды. Пожар охватил более 300 квадратных метров. Также огнем уничтожен продуктовый магазин и повреждена станция техобслуживания.

В Одессе дрон попал в 22-й этаж

Россияне направляли «Шахеды» на низких высотах. Один из беспилотников врезался в балкон на 22-м этаже современного жилого комплекса. Мощный взрыв повредил фасадную обшивку, обломки стен посыпались вниз. Лишь чудом жители квартиры не пострадали.

Ион, житель дома: «С сыном спал, подскочили, потому что бахнуло так, что я на него сверху налетел и прикрыл, думал чтобы нас волной не сбило. После этого исчез свет, пропала вода и выключилось отопление. Было страшновато и громко очень. Мой брат живет на 18-м этаже в соседнем доме, то он думал, что попало к нему — дом ходил ходуном».

Спасатели ГСЧС работали на месте до утра. Психологи оказывали помощь жителям, которые находились в состоянии сильного шока.

Марина Аверина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Одесской области: «К счастью, обошлось без пожара в жилом доме и без пострадавших именно там. Люди очень испугались, были в разном эмоциональном состоянии. Более 50 спасателей ликвидировали последствия атаки».

Энергетический коллапс: света не будет три дня

Главной целью врага снова стал энергетический объект. После взрывов в значительной части города исчезли электроэнергия, вода и отопление. Энергетики предупреждают: быстрого восстановления не будет. Из-за значительных повреждений оборудования, которое уже было изуродовано обстрелами на прошлой неделе, в некоторых районах свет обещают вернуть только через трое суток.

Критическую инфраструктуру — больницы и насосные станции — пытаются оживить в первую очередь, чтобы вернуть городу воду и тепло.

