Дрон врезался прямо в кухню: россияне атаковали многоэтажку в одном из областных центров (фото, видео)

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Больше 10 раненых в Запорожье. Там россияне нанесли удар беспилотником по многоэтажному дому. Дрон влетел прямо в квартиру, вспыхнул пожар. Пострадали пять жильцов, один мужчина — с ожогами и взрывной травмой — находится в тяжелом состоянии.

А впоследствии враг нанес авиаудары по мостам и складам. Там тоже есть пострадавшие. Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте атаки.

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Удар по многоэтажному дому и спасение людей

Жильцы верхних этажей успели выбежать из горящих квартир. Вражеский беспилотник влетел прямо в кухню одной из них.

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«Мне мама ее позвонила, моя сестра, сказала, что что-то прилетело. Я вот в чем была, прибежала сюда. Она меня увидела в этой тропе, говорит, что прямо к ним на кухню прилетело. У нее рука сильно повреждена, а отца увезли в больницу», — рассказывает Людмила, тетя пострадавшей жительницы Запорожья.

У подъездов — испуганные жильцы. Люди перекликаются, чтобы понять, кто вышел из горящего дома, а кто еще заблокирован огнем.

«На 9-м этаже маленький ребенок!» — кричит бабушка.

Несмотря на густое задымление, спасателям ГСЧС удалось эвакуировать семью.

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«Расходимся! Мужчину и детей, как говорят, вывели, больше никого нет», — слышны крики пожарных во время эвакуации.

Пожарные потушили пламя. Уже к утру дым рассеялся, и люди смогли вернуться к своим домам.

Разрушенные квартиры и рассказы очевидцев

Сгорело все — стены, мебель, вещи. Окна выбиты, часть конструкций разрушена. Соседняя квартира фактически уничтожена огнем и закрыта, ее владельцы с ожогами находятся в больнице.

Соседи первыми бросились на помощь 63-летнему мужчине и его 37-летней дочери.

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«Сидели на кухне, ужинали, услышали взрыв. Мой младший ребенок спал, а старший гулял на улице. Потом услышали, как мужчина кричал: "Помогите!". Мой муж выбежал в подъезд и увидел пламя. Мужчину снесло вместе с дверью, он горел. Мой муж взял огнетушитель и начал тушить мужчину и дом», — вспоминает соседка пострадавших Снежана.

Сама же женщина вместе с мужем и двумя дочерьми бежала от войны в 2022 году, когда россияне оккупировали их родное село в Мелитопольском районе. Теперь война настигла их и здесь. С детьми, говорит она, едва успела выскочить из горящего подъезда.

«Мы взяли полотенца и выбежали на улицу с ребенком. Там уже стояли, ждали», — добавляет Снежана.

Сильно испугалась и соседка пани Валентина. Пенсионерка живет одна. Она говорит, что дрон влетел буквально за стену от ее дома.

«Я сидела, смотрела телевизор. И, знаете, я растерялась. Я услышала свист и взрыв в той квартире… Меня вывели спасатели. Я закрылась, а когда выглянула — а тут огонь… Я так и не поняла, как они меня вывели», — рассказывает Валентина Александровна.

Помощь пострадавшим и повторные удары авиабомбами

С утра жильцам многоэтажного дома помогают благотворители. На место доставили строительные материалы и воду.

«На данный момент помощь оказана 10 домовладениям, но работа продолжается. Люди подходят к нам, потому что у них была бессонная ночь, горело, территория была перекрыта. Сейчас люди осматривают, какие у них повреждения, подходят к нам, обращаются. Мы разговариваем с людьми, оказываем психологическую помощь», — отмечает волонтер Анна Гнатуша.

В целом в этом многоэтажном доме в результате удара пять человек получили ранения. Трое из них проходят амбулаторное лечение.

А под утро россияне нанесли авиаудары по запорожским мостам, из-за чего в городе затруднено движение. Два человека, ехавшие в это время в автомобиле, получили ранения, а их автомобиль сгорел.

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