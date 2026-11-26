Последствия атаки на Харьков

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На рассвете, когда люди спали, российский дрон поразил многоэтажный дом в Харькове.

Сейчас город приходит в себя после очередного утреннего обстрела вражескими дронами. Около пяти утра враг нанес удар по городу с помощью беспилотников.

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Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Юлия Бойко.

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Попадание в 15-й этаж в Новобаварском районе: погибли мужчина и женщина

Один из беспилотников попал в 16-этажный жилой дом в Новобаварском районе. Он попал в квартиру на 15-м этаже — там, по словам соседей, как раз жила супружеская пара. И мужчина, и женщина погибли.

Владимир, знакомый погибшей супружеской пары: «Хорошие люди, 38 лет. Они уже спали, а он влетел в спальню…»

После попадания в многоэтажном доме вспыхнул пожар. По предварительной информации, боевая часть дрона не взорвалась, однако загорелся его топливный бак. Огонь полностью уничтожил квартиру и повредил несколько соседних квартир. Помимо погибших мужчины и женщины, есть пострадавшие.

Юлия, жительница Харькова: «Да , сначала пожарные нас не пускали, а потом приступили к тушению пожара. Квартира полностью сгорела, всё сгорело дотла, двое человек погибли».

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Нападение на Холодногорский район и завершение спасательных работ

Вражеский беспилотник нанес удар и по Холодногорскому району — там повреждены здания больницы, спортивного комплекса, торговые объекты, АЗС, частные дома, дорога, и там тоже есть пострадавшие.

Игорь Терехов, мэр Харькова: «Харьков под обстрелами. Произошло попадание двух «шахедов». Первый «шахед» ударил по Холодногорскому району города Харькова. Повреждены офисное помещение и спортивное учреждение. Кроме того, произошло попадание в дорогу, в дорожное покрытие».

На местах попаданий продолжают работать все экстренные и коммунальные службы. Поисково-спасательные работы уже завершены — под обломками людей нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГЕНЕРАЛ ДУКА СНОВА В СУДЕ! Массовые ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА В ГОРОДАХ | ТСН 11:00 26 ноября

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