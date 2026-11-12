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Дрон врезался прямо в квартиру, женщина погибла на месте: новые подробности кровавой атаки на Киев — видео
Россияне обстреляли многоэтажный жилой дом: на месте трагедии погибла 44-летняя женщина.
Россияне нанесли удар дроном по многоэтажному дому в столице. Уже известно об одной погибшей и пяти пострадавших. На уровне с третьего по шестой этаж девятиэтажного дома произошло масштабное возгорание и разрушения.
Корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук побывала на месте российского удара.
Жители Соломенского района Киева говорят, что у них часто слышны взрывы. В ночь трагедии они спали, когда услышали «прилет» в соседний дом.
«Эпицентр "прилета" — 5-й этаж 9-этажного жилого дома. Вся квартира сгорела. На месте трагедии погибла 44-летняя женщина. Взрыв произошел на боковой стороне дома», — сообщает корреспондент ТСН.
На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция. Рядом развернули штаб, где пострадавшие могут получить психологическую помощь и подать документы на получение компенсации.
Напомним, утром в четверг, 12 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Столицу сотрясли взрывы. Произошли попадания.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КРЕМЛЬ атакует КИЕВ во время переговоров! ВИТКОФФ с КУШНЕРОМ в МОСКВЕ! | ТСН 10:00 12 ноября