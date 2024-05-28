"Дроном пахнет": в Подмосковье и Луганске прогремели взрывы, оккупанты нюхали обломки

Неизвестный дрон снова посетил Подмосковье и наделал там такую шумиху, которой не было уже очень давно.

Очередной прицельный удар по вражескому аэродрому! ВСУ достали до аэропорта во временно оккупированном Луганске. Рашисты кричат, что это было новое оружие, которое только испытали американцы. Но было громко и в России, а именно в Московской области. Там местные искали дрон, потом ракету и даже нюхали обломки.

Детальнее о последствиях нового успешного удара по оккупантам в Луганске, какое новое оружие могли применить ВСУ, что же ударило по Московской области и зачем россияне нюхали обломки – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

ВСУ ударили по Луганску

Такого в Луганске уже давненько не было! Как сообщают местные пропагандистские паблики, взрывы в городе начались поздним вечером 27 мая. Около 10 вечера об этом заговорил и гауляйтер Луганщины Леонид Пасечник:

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"Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Держу ситуацию на личном контроле".

Ближе к полуночи там якобы произошел еще один масштабный "прилет" по окраине оккупированного областного центра. Местные сняли, как рядом с городом вырос огромный красный пламенный "гриб". Ну что тут сказать, это очень красиво.

"Прилет" в Луганске/Скриншот

Куда ВСУ попали в Луганске

А главное, что ВСУ попали по ключевому для врага военному объекту. OSINT-специалисты почти сразу определили место "прилета" – Луганский аэродром. Первый удар пришелся по объектам бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода. До 2014 года училище готовило украинских авиаторов, а с 2022 года там засели решисты и использовали объект как собственную базу.

В Сети уже есть видео последствий второго "прилета", которое сняли прямо с аэродрома. Там все без исключения в огне, однако сказать, были ли повреждены самолеты – невозможно.

Охваченный огнем аэродром в Луганске/Скриншот

Специалисты уточняют, что авиация могла быть и не первоочередной целью ВСУ, ведь на подобных объектах всегда находится вражеская ПВО. С помощью спутниковых снимков и гугл-карт можно прийти к выводу, что били по квадрату, где у рашистов и должен был стоять зенитно-ракетный комплекс – возможно, и передовой российский ЗРК С-400, – такой, как прикрывали аэродром "Бельбек" под Севастополем, и аэродром в Джанкое.

Тем временем OSINTеры показали приблизительное место поражения ATACMS, приходящееся на позицию ЗРК С-300/400.

OSINTеры показали приблизительное место поражения ATACMS, приходящееся на позицию ЗРК С-300/400

Чем ударили ВСУ

В настоящее время в Сети дискутируют, чем могли ударить ВСУ. На самом деле Силы обороны уже неоднократно били по российским военным объектам в Крыму и на оккупированных юге и востоке американскими ракетами ATACMS. Впрочем, рашисты кричат, что в этот раз Украина ударила другим оружием:

"Для тех, кто еще не знает. Противник не в первый раз применяет ER GMLRS. Дальность – от 150 до 250 км. Мы их фиксируем визуально и по звуку. Это не ATACMS и не обычные GMLRS".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это ракета?! А она горячее?!" В Подмосковье и Луганске прогремели взрывы! Рашисты нюхали обломки!

Оккупанты в отчаянии

К тому же российские военкоры снова ноют и бросают предъявления командирам, которые никак не поймут, что украинские Himars – это очень мощное оружие, которое нужно уничтожать прежде всего. Ну а Россия то и дело "провтыкивает" удары Himars.

Следует отметить, что Украина получила от партнеров около 40 Himars и еще 27 M270 GMLRS. При этом за два года войны Украина потеряла только один Himars и ни одну M270.

Himars

А вот о какой ракете трубят решисты. Как писало издание Defence Express, эта модификация ракет GMLRS для американских РСЗО Himars и М270, находящихся на вооружении Украины. Стоит сказать, что компания Lockheed Martin, разрабатывающая и производящая их, в конце 2023 года еще проводила испытания этой ракеты. Модификация ER должна была стать более дальнобойной и бить по меньшей мере на 150, а то и на 250 км. Старая же версия GMLRS била всего на 80 км.

Российские мониторинговые паблики сообщали, что Луганск атаковали Himars из Краматорска. Между городами примерно 130 км. Украинские военные удар по Луганску на момент записи не комментировали, чем точно били ВСУ по оккупантам и какие потери у рашистов – неизвестно.

Одно точно понятно: рашистам не место на украинской земле, а Силы обороны найдут и уничтожат каждого оккупанта. И для ВСУ границ не существует.

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Атака по Подмосковью

28 мая неизвестный добрый дрон снова посетил Подмосковье и наделал там такую шумиху, которой не было уже очень давно. Российские паблики пишут, что российская ПВО сбила дрон над подмосковной Балашихой. В результате падения обломков двое жителей пострадали. Ну вот зачем сбивали? Летел себе дрон, да и летел! Но, как мы все хорошо знаем, никто так не бомбит Россию, как ее собственная ПВО. Очевидцы опубликовали видео попадавших им на голову обломков. Обломки оказались частью от российской ракеты ПВО "Панцирь-С1":

"Обломок упавшего боеприпаса в подмосковной Балашихе. UPD. На фото, пожалуй, разгонный блок российского ЗРПК "Панцирь-С1".

Обломок от российской ракеты ПВО "Панцирь-С1"

Куда именно хотели ударить дроны – неизвестно, но видно, что испугали они россиян изрядно. Те сначала дрон искали, потом ракету, а когда нашли обломки – вообще были в шоке.

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