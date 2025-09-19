Дроны гоняются за маршрутками, люди живут в подвалах: РФ терроризирует один из городов Украины

Орехов / © ТСН

Оккупанты усилили обстрелы гражданского Орехово в Запорожской области. И хотя город затянут в сетках, дронов, которые атакуют гражданских, увеличилось в разы.

Противник задействует почти всю линейку своих дронов: от разведывательных «Орланов» до ударных ланцетов, FPV и «Молний». Люди, которые еще остаются в городе, боятся выходить на улицу, ведь становятся мишенью для российских пилотов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жизнь здесь остановилась в мгновение ока: брошенная спортивная одежда детей, грамоты, плакаты и победные вымпелы на стенах. Светлана, которую мы встретили в городе, даже когда-то водила в эту спортивную школу своего сына.

Лодки, которые вот-вот должны были спустить на воду для тренировок, так и застряли на суше уже на годы. Пробитая крыша, посеченные стены и продырявленные байдарки и эхо взрывов в городе.

На пирсе уже давно не слышно детского смеха, юные спортсмены Олимпийского резерва, которые когда-то здесь тренировались, разъехались по миру с родителями, оставив мечты о большом спорте на берегу Конки возле разбитой спортивной школы.

«Каждые полчаса летают ударные дроны. Их цель, как мы понимаем, не столько выбить военную логистику, сколько методом террора запугать местное население, чтобы оно уезжало из Орехова и не помогали ВСУ. Несколько дней назад дрон приземлился на крышу маршрутки, к счастью, не взорвался, люди не пострадали. Ранее дрон гнался за маршруткой в городе, где нет сетки. Догнал — машина повреждена, водитель в реанимации», — говорит пресс-офицер 65 ОМБР Сергей Скибчик.

Орехов в руинах. Все многоэтажки разбиты авиабомбами и снарядами. Частные дома сожжены дронами-камикадзе. Опасность ежеминутно подстерегает местных жителей с неба.

Светлана пока на улице дождь, который мешает дронам, — выбралась за молоком. Живет со старенькими родителями. Из-за них и остается на линии огня в своем городе.

В Орехове еще остаются люди старшего возраста. Вся гражданская инфраструктура в городе уничтожена. В воздухе постоянное жужжание вражеских коптеров.

