Дроны-камикадзе из Ирана и снаряды из КНДР: чем Кремль может рассчитываться за поставки

В Киеве считают неправдивым заявление Ирана о предоставлении дронов Москве якобы еще до полномасштабного вторжения и предупреждают о последствиях для пособников террористов. Между тем, аналитики Института изучения войны рассказали, чем Кремль может рассчитываться с иранскими властями за поставки.

"Часть о ракетах абсолютно неправдива, часть о дронах — правдива, мы предоставили ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине", — наконец признал глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан.

Украинские дипломаты отвечают, научены верить только фактам, поэтому продолжат делать все, чтобы сделать невозможным использование иранского оружия для убийств украинцев и уничтожение нашей критической инфраструктуры. В своем признании Тегеран соврал, отмечает президент Украины, потому что поставок очевидно было больше, чем признали. "Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны по меньшей мере по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного да еще до начала полномасштабного вторжения. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", — заявил он.

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Зеленский напоминает Ирану об ответственности за поддержку страны-террористки. Самолет с предположительно новой партией иранских дронов приземлился в Москве на этой неделе. Так что в Соединенных Штатах говорят, готовят с союзниками новые санкции за поставку оружия, правда, когда именно их введут, пока неизвестно.

Между тем, Институт изучения войны сообщает, что Иран уже использует зависимость Москвы от поставок дронов-камикадзе. Все, чтобы обратиться за помощью по развитию своей ядерной программы. "Просьба о помощи в ядерной сфере и признании поставок беспилотников – оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", – отметили там.

Между тем, еще один российский союзник впервые с начала пандемии возобновил железнодорожное движение между странами. На спутниковых снимках видно, как из Северной Кореи отправился в Россию поезд из трех вагонов. Поставка произошла через два дня спустя, как Соединенные Штаты предупредили, что КНДР готовится передать стране-агрессорке артиллерийские снаряды. Если в поезде из Северной Кореи все же были они, то уже известно – чем могла рассчитаться Москва. Российская ветеринарная служба сообщила об отправке в КНДР трех десятков породистых лошадей. Уж очень этих животных любит диктатор Ким Чен Ын, который в предыдущие годы тратил на закупки российских лошадей тысячи долларов.

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