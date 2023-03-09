Дроны-камикадзе над Житомирщиной: глава ОВА рассказал о последствиях попаданий

В Житомире было попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, в результате взрыва никто из людей не пострадал.

В ночь на 9 марта российские дроны-камикадзе атаковали Житомир, в результате чего возник масштабный пожар.

В эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Єдині новини" глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко рассказал о последствиях попаданий.

По его словам, до Житомира долетели два дрона-камикадзе, которые были промаркированы надписью "Герань", которой российские оккупанты маскируют беспилотники Shahed 136 иранского производства.

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“К сожалению, было попадание в объект критической инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет. На момент попадания у нас 150 тысяч человек остались без электроснабжения. По состоянию на 12:00 мы возобновили электроснабжение для 60 тысяч абонентов, еще 89 тысяч остаются без электроснабжения”, — сообщил Виталий Бунечко.

Глава ОВА отметил, что ситуация после атаки дронов тяжелая, но полностью контролируемая.

“У нас на 100% обеспечивается электроснабжение объектов критической инфраструктуры, у нас полностью обеспечены электроснабжением все больницы. Мы очень быстро возобновим энергоснабжение в нашем регионе”, – пообещал он.

Напомним, ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. В столице тревога продолжалась около 7 часов. В Киеве прогремели взрывы. Ракета попала в объект инфраструктуры.

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