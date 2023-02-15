Дроны-камикадзе украинцев несут "бимбы" врагам: морпехи показали уничтожение танка таким малышом

Маленькие, быстрые и смертельно опасные для врагов – это о дронах-камикадзе, которые наши бойцы из морской пехоты используют на передовой. "Птичка", которая может нести до килограмма взрывчатки, используется только раз, но благодаря дешевому дрону можно сжечь, например, российский танк, говорится в ТСН.

Эти дроны сделаны, чтобы погибнуть вместе с врагами или, по крайней мере, вражеской техникой. Камикадзе, в зависимости от модификации, может нести на себе до килограмма взрывчатки. “Это один из используемых вариантов осколочный, который мы делаем, самодельные они. Дополнительно устанавливается электродетонатор, чтобы когда дрон чего-то касался и был взрыв. Больше всего, что он может, уничтожить танк, уничтожить группу пехоты”, — рассказывает морской пехотинец 35 бригады на псевдо “Гагарин”.

Стоимость такого камикадзе в среднем составляет полтысячи долларов — из минусов, летит не слишком далеко, пилот должны быть не дальше чем в 3 километрах от мест боев и скоплений противника, но обнаружить его значительно сложнее, чем те иранские дроны, которые применяет против нас агрессор. “Враждебные средства противодействия тяжело видят его, он летает на таких частотах, враг видит его как мобильный телефон, он лучше, чем другие дроны. Тянуть он может до килограмма взрывчатки и на большие расстояния”, — рассказывают пилоты.

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Морские пехотинцы рассказывают о своей крутейшей охоте, как сожгли вражеский танк. Этот момент на видео сняли с того же дрона – камикадзе над избитыми полями летит в место, где идет горячий бой. Вражеский танк стреляет по нашей пехоте, а дрон облетает панцирника, разглядывает, и залетает сзади. "Оператор видит, как происходит реальное сражение, где танк противника работает относительно нашей пехоты и задачи пехоты — подавление танка, оператор проводит доразвитие, устанавливает цель и начинает по ней работать", — показывают военные.

Для изготовления взрывчатки морпехи частично используют остатки сбитых иранских дронов, эти устройства в шутку называют "бимбами". Жизнь такого камикадзе коротка, но обычно яркая. "Он летит в один конец и задачи вернуться домой у него нет. У него такая задача – умереть за Украину”, — говорят морпехи.

Есть и дополнительная функция не прописанная разработчиками – иногда на дроне могут пересказать приветствие российским оккупантам.

Инсайды от пилотов дронов-камикадзе: на что способны маленькие украинские "птички"

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