"Дроны летают роями": жителей одной из областей Украины призвали к немедленной эвакуации

Война в Украине

Более 600 детей до сих пор остаются под постоянными обстрелами в поселке Кушугум, что в Запорожье. Из-за стремительного увеличения атак FPV-дронами и расширения «серой зоны», со 2 января здесь объявлена принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними. Полицейские и волонтеры проводят ежедневные рейсы, вывозя людей под звуки детекторов дронов.

Вместе с правоохранителями на очередном выезде побывала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Дроны летают «роями»: почему эвакуация стала сложнее

Выезжать приходится еще до рассвета, ведь днем улицы поселка становятся мишенью для вражеских БПЛА. В последнее время оккупанты все чаще применяют дроны типа «Молния».

«Она быстрее FPV, тяжелее и имеет больший заряд», — объясняют полицейские во время движения.

Пока один правоохранитель помогает грузить вещи, другой непрерывно следит за небом. Каждая поездка — это огромный риск. Во время работы съемочной группы неоднократно срабатывал детектор дронов, оповещая об опасности в небе.

Второе бегство от войны

Для многих семей это уже вторая эвакуация. Елена, которая вывозит племянников, ранее уже бежала из оккупированной Малой Белозерки.

«У меня там дом остался. Все осталось — документы, дети, внуки… Тогда в багажник влезло только самое необходимое, пеленки. Оттуда мы выехали голые и босые», — вспоминает женщина.

На этот раз семья берет теплые вещи и компьютер для обучения детей. Однако во дворе остается собака — хозяева планируют наведываться по очереди, чтобы кормить любимца, пока не найдут полноценный приют.

17-летний Саша, которого также вывезли этим утром, рассказывает о буднях в Кушугуме: «Дроны летают 24 на 7. Страшно. Бывает, что нет интернета, света, но как-то справлялись». Маленькие же жители ищут защиты в игрушках. Маленькая Маричка держит в руках собачку Патрона: «Мама подарила. Когда было громко, он меня успокаивал».

Куда везут людей?

Эвакуированных доставляют в Запорожье, в транзитный центр. Там с ними работают психологи.

Наталья Журавель, психолог миссии «Пролиска»: «Дети приезжают в очень тяжелом состоянии, рассказывают страшные вещи. Здесь нужна индивидуальная консультация с каждым ребенком».

Варианты расселения:

Запорожье: В городе подготовлено 50 помещений (всего 4500 койко-мест). Большинство заполнено, но разворачиваются дополнительные пункты.

Другие регионы: Многие семьи едут дальше, например, семья Саши поездом отправляется в Закарпатье.

Маломобильные группы: Волонтеры фонда «Артак» специализируются на вывозе пенсионеров и людей с инвалидностью.

Официальная статистика

За последние три дня полицейские вывезли около 40 детей. Однако многие семьи выезжают самостоятельно на собственных авто.

Анна Ткаченко, пресс-секретарь ГУНП в Запорожской области: «Полицейские просят родителей не медлить. С каждым днем эвакуация становится сложнее и рискованнее».

Власти и правоохранители призывают жителей Кушугума и Юлиевки не ждать критического момента и обращаться за помощью с эвакуацией уже сейчас.

