"Дроны летят": Россия срывает мирные инициативы и атакует аэропорты и города

Ночная атака РФ / © tsn.ua

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Вооруженные силы Украины в субботу, 5 сентября, продолжают в полном объеме выполнять определенные планом задачи по обороне государства.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

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«Режим прекращения огня не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции выполняются в полном объеме», — говорится в сообщении.

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В то же время командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов сообщил о распоряжении Генерального штаба ВСУ не наносить впечатления на оперативную глубину. По его словам, на тактическом уровне ограничений по ведению огня и боевых действий в его подразделении не вводили.

Представители двух бригад, которые находятся в Донецкой области, сообщили, что «режим тишины» в них не вводили. Об отсутствии соответствующего указания заявили и в бригаде на севере Харьковской области.

Вместо этого командование Сил территориальной обороны «Север» по состоянию на утро получило указание о «режиме тишины». До этого источник в командовании сообщал, что такое указание не поступало.

«Режим тишины»: что о нем известно

Ранее источник в Офисе президента сообщал, что Силы обороны не получали указания о прекращении боевых действий на линии фронта от 5 сентября.

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В то же время США выдвинули жесткое требование Украины и России по прекращению атак на столицы и энергетическую инфраструктуру обоих государств накануне визита спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в РФ.

Источники в Конгрессе США также заявляли о договоренности о перемирии с 5 по 8 сентября, однако не уточняли, какого именно формата оно должно касаться.

Ряд собеседников в Силах обороны отрицал введение режима прекращения огня по всей линии фронта. В то же время военнослужащий управления одной из бригад на юге подтвердил получение соответствующего указания.

Кроме того, известный Telegram-канал «Николаевский Ванек» сообщил, что утром якобы пришла отмена распоряжения о прекращении огня.

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«Утром пришла отмена этого распоряжения… Короче говоря, ситуация такова: нам сказали, что якобы „договорились“, и попросили все это ввести. Но как именно они договорились, мы с вами сегодня ночью все почувствовали. Как-то так. Нам нужен февраль, БПЛА „Февраль“, — отметил „Ванек“.

Украина ждала от РФ ответа о тишине в небе, но Россия атаковала

Украина ожидала ответа России о возможном временном прекращении огня в воздухе на время дипломатических встреч.

Об этом сообщил источник в Офисе президента. По словам собеседника, американская сторона должна обсудить этот вопрос с россиянами. Речь шла об ограниченном времени и географии прекращения воздушных ударов во время дипломатических контактов. Ответа Москвы, по данным источника, ожидали именно ночью против 5 сентября.

В то же время, уже после полуночи 5 сентября Россия продолжила атаковать Украину. В результате вражеской атаки загорелась девятиэтажка в Борисполе.

После часа ночи российские войска также нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области.

В Киеве в течение ночи также неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА.

Путину лично передали предложение Киева о режиме тишины: Буданов рассказал детали

Украина предлагала Российской Федерации прекращение огня не только на небе, но и на фронте. Впрочем, ответа не получила.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, Киев предлагал Москве режим прекращения огня. Более того, это предложение донесли лично диктатору Владимиру Путину. Впрочем, как подчеркивает Буданов, Кремль проигнорировал — реакции со стороны РФ «не было».

Глава ОП рассказал, что предложение перемирия касалось не только ударов по Украине, но и боевых действий на фронте. Впрочем, в Москве эту инициативу не отреагировали.

«Дроны летят, вы все видели», — отметил Буданов.

РФ ударила по аэропортам в Киеве и Борисполе: Зеленский сообщил детали

Этой ночью армия РФ «впервые за долгое время» атаковала украинские аэропорты в Киеве и Борисполе. Эти удары прошли на фоне подготовки возможного визита представителей США в столицу Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Российские удары по двум важным аэропортам глава государства назвал «демонстративными» и «целенаправленными».

«Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту „Киев“ или в аэропорту „Борисполь“», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, эти шаги Москвы являются «ответом на американскую дипломатию». В то же время Украина, предупредил президент, «скорректирует» операцию по воздушному пространству России.

«На следующей неделе скорректируем нашу операцию по российскому воздушному пространству, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. С нашей стороны, никаких угроз дипломатии нет и не будет. Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает», — заявил украинский лидер.

С утра РФ атакует крупный областной центр: много попаданий и пожара

Утром и днем в субботу, 5 сентября, в Запорожье произошли мощные взрывы. Областной центр оказался под атакой русских военных. Есть «прилеты».

Около 5 утра в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ не раз предупреждали о реактивных БпЛА в направлении города. После 07:40 произошла серия мощных взрывов. ОВА подтвердила атаку на Запорожье.

Новые взрывы потрясли город после 10:00. На город летели КАБы и дроны, а также, по сообщениям властей, была угроза крылатых ракет.

Утром руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что Россия атакует город дронами. «Прилеты» произошли в разных районах, возникли сильные пожары.

«Разрушен частный дом. Российские беспилотники ударили по автостоянке, нежилым зданиям», — говорится в сообщении.

Около 11 часов в ОВА сообщили, что россияне повторно атаковали автостоянку в Запорожье. На месте прилета продолжается пожар.

Очередная атака на город произошла днем. В одном из районов города поврежден частный дом. Один человек получил ранения.

Армия РФ ударила по одному из городов на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

В ночь на 5 сентября Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Чиновник заявил, что пять человек погибли. Кроме того, пять человек были ранены. В частности, трое пострадавших госпитализировали в больницу. Среди них 30-летняя женщина, которая находится в реанимации.

В Кремле пригрозили новыми ударами и назвали «законные цели»

Так что фактического прекращения российских воздушных атак в эту ночь не произошло. Более того, В Кремле снова прибегли к циничной риторике, фактически оправдывая дальнейшие удары по Украине. Новое заявление сделал пресс-секретарь президента-диктатора Дмитрий Песков на фоне длительных атак. По его словам, любые объекты военной инфраструктуры на территории Украины являются «легитимными целями» для оккупационной российской армии. Очевидно, Песков дерзко пытается представить смертельные атаки РФ как будто бы «законные» действия.

«Любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил», — цинично высказался представитель Кремля.

«Никогда не будет договорняков»: Безугла о давлении «трампистов»

Никаких договоренностей или прекращения огня не будет, а активность из США это лишь реакция на внутренний провал американского президента перед выборами.

Об этом заявила нардепка Марианна Безугла в Telegram.

«Никаких договорнячков или режима прекращения огня, тем более капитуляции. Все это просто вынужденная реакция на истерические попытки трампистов показать какое-то движение по выполнению обещаний перед промежуточными выборами», — подчеркнула она.

По словам депутата, у США нет реальных механизмов влияния на ситуацию, поэтому стоит ожидать лишь дополнительных запугиваний и «гастролей» приближенных к Трампу лиц, которые следует воспринимать без иллюзий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет наносить воздушные удары в течение времени, необходимого для безопасного прибытия американских представителей в Москву и проведения там переговоров. После визита в Россию спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны приехать в Киев.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что визит спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера состоится в воскресенье, 6 сентября. Буданов предположил, что в течение воскресенья россияне могут не атаковать Киев из-за визита американцев.

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