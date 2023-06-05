Дроны на миллион: ТСН закупила беспилотники за донаты от своих зрителей, среди которых ученики и учителя целой школы

О сборе из сюжета ТСН узнали школьники столичной школы на Оболони и задонатили 114 тысяч гривен.

Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко, благодаря зрителям 1+1, собрала почти полтора миллиона гривен и купила квадрокоптеры для бригады Рыцарей Зимнего похода, которые вьются на Бахмутском направлении. Задонатили и более 100 тысяч гривен учащиеся 170-ти столичной школы.

Виртуальную банку наполняли зрители ТСН, чтобы собрать более миллиона гривен на дроны с ночным видением и один обычный "Мавик". Ведь благодаря им армейцы контролируют каждый шаг противника. О таком сборе из сюжета ТСН узнали школьники столичной школы на Оболони и задонатили 114 тысяч гривен. Это рекордная сумма сбора среди школ Оболони, говорят учителя. Дети отдавали свои карманные деньги, донатили и родители. Даже те учащиеся, которые сейчас за границей. А еще устроили ярмарку изделий ручной работы.

Вдобавок к деньгам передали бойцам еще и обереги и подписанный флаг Украины.

О таком сборе из сюжета ТСН узнали школьники столичной школы на Оболони и задонатили 114 тысяч гривен. / Фото: Юлия Кириенко

Коптеры уже на фронте и Рыцари Зимнего похода на Бахмутском направлении благодарны за помощь. "Это ключевое средство для поражения противника. Постоянно дежурит несколько групп, наблюдающих за перемещением противника, скоплением их, дежурящая группа докладывает обо всех перемещениях. Она докладывает и принимает какие-либо решения по поражению”, — говорят бойцы.

Уже сегодня ночью эти коптеры будут помогать Рыцарям Зимнего похода уничтожать оккупантов. А значит, беречь жизнь нашей пехоты.

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